Derby-ul Rapid – FCSB are șanse mari să se joace pe Arena Națională, iar liderul galeriei „roș-albastre” a reacționat la FANATIK SUPERLIGA. Gigi Mustață are o poziție dură și un mesaj clar pentru oficialii grupării de sub Podul Grant.

Gigi Mustață, poziție dură după anunțul Rapidului că joacă pe Arenă cu FCSB. „E o cacealma! O fac pentru bani, nu pentru noi”

despre stadionul pe care se va juca derby-ul cu FCSB. Acționarul giuleștenilor este dispus să le ofere suporterilor adverși toată capacitatea peluzei de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a reacționat dur și spune că nu va intra în jocul celor de la . Liderul Peluzei Nord de la FCSB spune că giuleștenii își doresc să primească același număr de bilete la primul meci din play-off, însă în retur partida se va juca pe Giulești, iar numărul de tichete nu va fi același pentru suporterii „roș-albaștrilor”.

„Cum adică ne-am purtat cum ne-am purtat cu ei? Dacă au promis că dau peluza și nu au dat-o, pe mine nu mă mai interesează. Poate să joace unde vor, eu tot acolo îi ridic. Nu merge, strategia lor cu vă dau peluza, ne dați peluza în play-off și în ultimul meci să ne dea 600.

ADVERTISEMENT

Nu putem să savurăm această cacealma, este treaba lor unde joacă. Ne dau conform legii, ce spune legea și cu aia ne încadrăm. Le dau exact ce spune legea, vin conform legii. Să îmi dea biletele unde vor, treaba lor. Strategia pe care au vrut să o facă nu le-a mers pentru că nu suntem nici noi după străzi.

Au aruncat această cacealma înainte, în sensul să le dăm în play-off toată peluza pentru că primul meci îl vom juca la noi acasă. Când vom juca la ei pe Giulești ne vor da 600, cacealmaua asta nu prinde, mai ales la mine. E treaba lor, le dau 5%”, a declarat Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

„O fac pentru bani, nu pentru noi. Merg pentru echipă și dacă îmi dau 300 de bilete”

„Domnul Șucu dacă a zis că vrea să joace pe Arena Națională o face pentru fani, nu pentru suporterii noștri. O fac acum pentru bani, au foarte multe cerințe și ei, vin și de la noi mulți suporteri să cumpere bilete online. Ne vom conforma la ce spune legea și ei să se conformeze la fel.

Nu am nimic împotriva, nu sunt genul de om să spun de ce mă urci sus. Merg pentru echipă și dacă îmi dau 300 de bilete. A fost o cacealma și au văzut că nu merge, au zis domne să jucăm acolo că sunt bani. Nu o făceau de băieți buni, știu ce vor să facă.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă dacă vor avea șanse la campionat o să joace pe Giulești unde este atmosfera mai plăcută pentru ei. Poziția noastră este că vom fi alături de echipă indiferent de rezultat. Nu am cum să pot savura această cacealma când știam de la bun început de la cineva din club.

O fac pentru ei, nu o fac pentru noi. Cred că domnul Șucu iubește banii lui, o face pentru a primi bani mai mulți. Dacă o face e pentru suporterii Rapidului și pentru a câștiga bani”, a mai spus liderul galeriei la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Mustață, poziție dură după anunțul Rapidului că joacă pe Arenă cu FCSB