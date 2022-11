Gina Pistol a apărut în rochie albă. Cum au reacționat fanii prezentatoarei de la Chefi la Cuțite: “Ce mireasă frumoasă vei fi!”

Gina Pistol a purtat o rochie albă în emisiunea pe care o prezintă la Antena 1. Fanii vedetei au fost impresionați de această ținută și i-au făcut numeroase complimente.

Gina Pistol a îmbrăcat o rochie albă. Cum au reacționat fanii

cu o rochie lungă, până în pământ, albă, iar fanii i-au transmis că își doresc să o vadă în ipostaza de mireasă.

La ținuta purtată în emisiunea culinară de la Antena 1, blondina a asortat o pereche de sandale deschise la culoare. Vedeta a avut părul dat pe spate și a ales un machiaj discret la ochi, iar la buze un ruj roșu.

Gina Pistol a primit numai complimente din partea urmăritorilor de pe .

“Asta-s eu îmbrăcată în alb!”, a scris Gina Pistol în dreptul imaginii.

Mulți utilizatori au complimentat-o pe vedetă pentru felul în care s-a îmbrăcat. Unul dintre urmăritori i-a scris blondinei că vrea să o vadă în rochie de mireasă.

“Vrem să te vedem și miresicaaaa.”, “Ce mireasă frumoasă vei fi!!!”, “Foarte frumoasă!”, “Ești minunată”, “Ești, cum ești tu mereu, frumoasă și rochița este elegantă!”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care o urmăresc.

Pe de altă parte, au fost și utilizatori care au criticat ținuta purtată de prezentatoarea de televiziune. “Nop… arată că un cearceaf din satin aruncat pe ține”, a scris cineva.

De asemenea, o altă persoană i-a mai scris că imaginea este este prea editată și că nu este atât de slabă pe micile ecrane.

Ce planuri are Gina Pistol pentru anul viitor

La finalul lunii octombrie, . Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite vrea să facă mai mult sport anul viitor și să se mențină într-o formă bună.

Blondina a constata că nu este într-o formă atât de bună pe cât ar fi crezut, așa că vrea să ia măsuri.

Iubita lui Smiley are de gând să se concentreze pe activitatea fizică în 2023.

“Doamne, mă mai uit pe pagina Chefi la Cuțite, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară.

Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar, mi se părea că sunt ok, față de cum am fost.

Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul, mă apuc de antrenamente.”, a transmis Gina Pistol pe rețelele sociale.