Gina Pistol a dezvăluit fanilor ce planuri are pentru anul viitor. Prezentatoarea a uimit pe toată lumea

Gina Pistol a dezvăluit de curând că în 2023 vrea să facă o schimbare cu viața sa. Prezentatoarea de la Antena 1 are planuri mărețe.

Gina Pistol are planuri mărețe pentru 2023. Cum vrea să-și schimbe viața

Gina Pistol vrea să facă, mai exact, o schimbare a stilului de viață. Vedeta s-a uitat , și nu a fost tocmai încântată.

ADVERTISEMENT

Deși atunci credea că era într-o formă bună, în prezent și-a schimbat total opinia. Drept urmare, din 2023 va pune sportul în prim-plan.

”Doamne, mă mai uit pe pagina Chefi la Cuțite, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară.

ADVERTISEMENT

Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar, mi se părea că sunt ok, față de cum am fost. Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul, mă apuc de antrenamente”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare, potrivit

Gina Pistol, în căutarea echilibrului interior

Partenera lui Smiley consideră că pentru a fi într-o relație bună cu cei din jur, trebuie mai întâi să fii într-un echilibru cu sinele propriu. Iar pentru asta, prezentatoarea vrea să se reapuce atât de antrenamente, cât și de terapie, călătorii prin țară.

ADVERTISEMENT

”Ca să fii o mamă bună, o iubită bună, o soră bună și o prietenă bună trebuie să fiu un pic în echilibru cu mine. Și trebuie să mă apuc de sport, că mie îmi face bine. Mă ajută sportul. Mult.

Trebuie să fac și terapie, vreau să călătoresc mai mult prin țară. Mi-e dor de natură, pe mine mă încarcă natura. Și nu știu, vreau să fac mai multe așa, pentru mine, pentru fiica mea, pentru Andrei, pentru familia mea. La anul o să fiu: new year, new me”, a mai spus Gina Pistol.

ADVERTISEMENT

Gina Pistol a revenit la Chefi la Cuțite din data de 26 septembrie, după ce o perioadă a fost înlocuită de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Totul,