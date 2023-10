Gina Pistol a dat cărțile pe față. Prin ce a trecut, de fapt, înainte să se retragă din televiziune: „Toate au dat cu mine de pământ”

Gina Pistol o adoră pe micuța Josephine, pe care o consideră o adevărată minune, dar și-a făcut curaj și a recunoscut că maternitatea are și părțile ei grele. Soția lui Smiley a trecut printr-o perioadă dificilă după ce a născut, iar acum și-a deschis sufletul.

Gina Pistol, despre greutățile prin care a trecut după ce a născut: „Se schimbă”

Gina Pistol a devenit mamă pentru prima dată în anul 2021. Deși i s-a spus că

Ambii o iubesc nespus, însă Gina Pistol a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor după ce născut. Vedeta a spus adevărul de care mulți se feresc: viața i s-a schimbat radical și totul a fost despre copil.

Astfel că, unele relații s-au răcit, timpul pentru ea a devenit mult mai puțin și, abia acum, soția lui Smiley începe să-și revină la normal și să facă lucruri pentru ea. „Sunt momente în care îmi e dor de mine.

Eu sunt într-un proces de revenire pentru că se schimbă toată viața, te simți și tu ca om, se schimbă relațiile, pentru că prioritar devine copilul. Dar nu trebuie să uităm și noi de noi, ca înainte de mame suntem femei”, a declarat Gina Pistol, citată de

De ce a plecat de la Antena 1

La asta contribuie și faptul că . Decizia a fost una bine gândită și a menționat atunci când a făcut anunțul că își dorește să acorde mai multă importanță familiei.

Acum, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a dezvăluit că au fost mai multe situații care au determinat-o să-și ia o pauză. Faptul că a avut de două ori Covid, într-un singur an, și a intrat în burn out, a făcut-o să conștientizeze că sănătatea e mai presus de orice.

Astfel, soția lui Smiley a ajuns să-și dorească mai mult timp pentru ea și s-a pus pe primul loc, în ciuda succesului pe care îl avea în viața profesională. „Am avut COVID de două ori într-un an.

Inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect”, a completat Gina Pistol.