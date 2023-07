Secretul discuției private dintre Dorian Popa și J. Balvin: ”O surpriză uriașă”

Dorian Popa l-a întâlnit pe J. Balvin la Neversea, cu care a realizat și un scurt videoclip pe care l-a postat pe Instagram. Influencerul a dezvăluit cum a fost să stea de vorbă cu renumitul cântăreț columbian, care nu se află prima oară pe meleagurile românești.

Dorian Popa, 5 minute de neuitat cu J. Balvin, la Neversea

J. Balvin a încins atmosfera și anul acesta la de la Constanța. Artistul cunoscut pentru melodiile sale în stilul reggaeton s-a pozat cu fanii, iar printre admiratorii săi s-au numărat și câteva vedete de pe plaiurile mioritice.

Printre persoanele care au ținut să se filmeze cu s-au numărat și Dorian Popa. Popa, cunoscut publicului larg pentru celebra replică „Hâtz, Johnule!”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK cum a decurs întâlnirea cu columbianul.

„A fost o întâlnire extrem de emoționantă”

„A fost o întâlnire extrem de emoționantă pentru mine și funny pentru el. Am avut din partea lui acceptate cinci minute de întrevedere, obținute prin Universal Music, pentru că eu sunt artist Universal Music și el este tot la Universal Music și am stat un pic de vorbă. L-am rugat dacă îmi permite să facem un reel pentru Instagram și cam aia a fost toată chestia.

Am și filmat un pic pentru canalul meu de YouTube. Am postat de dimineață, a fost un vlog de zi cu zi. Am vrut să mă concentrez mai mult pe întâlnirea cu el decât pe content, pentru că dacă fiecare moment îl transformam numai în content nu ne mai rămân lucrurile fizice, emoționante”, a dezvăluit Dorian Popa despre cele cinci minute petrecute cu J. Balvin.

Artistul ne-a spus apoi că are niște planuri interesante pe țeavă din punct de vedere profesional, iar unul dintre acestea ar avea legătură cu artistul columbian care a fost la mare, la Neversea.

Dorian Popa a dezvăluit că J. Balvin i-a propus, mai în glumă, mai în serios, să participe la „Fast and Furious”. Așa cum știu fanii peliculei, numele lui J. Balvin figurează pe coloana sonoară a celui mai recent „Furios și iute”, iar în videoclipul producției apare de Vin Diesel.

Dorian Popa, în următorul Fast and Furious? Propunerea a venit de la J. Balvin

„Cel mai tare plan pe care îl pregătesc este să mă ia J. Balvin la următorul Fast and Furious așa cum mi-a zis! (n. red.: râde). Stăteam acolo și râdeam și, probabil că energia mea se transmite și în altă limbă și mi-a spus că i-a plăcut că am fost pe hype și îi spunea managerului lui că ar fi trebuit să îl avem pe băiatul ăsta la Fast and Furious!

Îți dai seama când am auzit că mi s-au înmuiat gleznele. Cât despre proiectele mele concrete, am ceva, o surpriză uriașă pentru toamnă, nu pot să spun foarte multe. Îți pot spune că e din domeniul gastronomic și e un produs la care lucrez eu, un produs făcut de mine de la cap la coadă”, ne-a mai mărturisit Dorian Popa.

J. Balvin a făcut un show incendiar în ultima seară a Festivalului Neversea (duminică, 9 iulie 2023), unde a cântat o piesă în premieră internațională. Artistul columbian a fost cap de afiș anul ăsta, iar pe lângă el, pe scena principală s-au remarcat și Lil Pump, Steve Aoki și Inna, printre mulți alții.