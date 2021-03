Gina Pistol a născut, devenind astfel mamă pentru prima oară. Iubita lui Smiley a adus pe lume o fetiță superbă, iar momentul i-a bucurat și pe fanii ei. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură nașterea micuței.

Chiar și înainte să nască, Gina Pistol și Smiley au tot postat imagini amuzante pe conturile lor de pe rețelele de socializare. De altfel, se numără printre vedetele care țin mereu legătura cu urmăritorii din mediul online. Viața lor s-a dat peste cap din momentul în care au aflat că vor deveni părinți.

Și-au dorit să țină sarcina ascunsă până în clipa în care ar fi știut sigur că totul este în regulă. Însă, din nefericire pentru ei, informația a apărut în presă chiar înainte ca familiile celor doi iubiți să știe despre sarcină. Atunci, Gina Pistol și Smiley au decis să posteze un vlog pe Youtube, în care să povestească tot ce s-a întâmplat.

Gina Pistol a născut pentru prima oară. Smiley a devenit tătic de fată

Prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” a născut o fetiță perfect sănătoasă și are 3,2 kg si 51 cm lungime. Artistul a postat un videoclip pe rețelele sociale cu orele de dinaintea marelui eveniment, în timp ce frumoasa blondină își verifica bagajul pentru spital.

Smiley le-a transmis urmăritorilor că Gina Pistol se simte bine și că sunt extrem de fericiți de acest eveniment.

„Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: ‘Am devenit parinti!’. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita noastra este sanatosa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune ca este perfecta.

Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din vietile noastre si stim deja ca nu stim nimic din tot ce ne asteapta:) Gasiti mai jos imagini cu noi si emotiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt asa cum le-am trait si cum au navalit peste noi. Vi le aratam ca unor prieteni buni. Va multumim pentru felul in care ne-ati fost alaturi in toata perioada asta! Sa fie soare!”, a scris acesta în descrierea videoclipului.

Cei doi au ținut să le mulțumească familiei, prietenilor și fanilor pentru toată susținerea și le-au promis că îi vor ține la curent cu alte detalii despre micuța lor.

„Vrem să vă spunem că ne-am bucurat foarte tare în toată perioad asta de toate mesajele voastre. Vă mulțimim foarte tare, ne-am întâlnit cu oameni pe stradă, pe care nu-i cunoașteam, care i-au urat Ginei o naștere ușoară, multă sănătate fetiței noastre.

Vă mulțumim tuturor oamenilor pe care nu-i cunoaștem și care ne-au transmis toată dragostea lor, energia pozitivă. Înseamnă foarte mult pentru noi, chiar dacă nu am apucat să răspundem tuturor mesajelor de pe Instagram. Le mulțumim membrilor familiilor noastre care au fost alături de noi în toată perioada asta, le mulțumim prietenilor noștri, care la primul semn sar din pat, le mulțumim tuturor sfaturilor pe care ni le-au dat.

Suntem extrem de emoționați, entuziasmați, sperăm să putem să dormim în noaptea asta. O să vă transmitem vești cât mai curând și vă transmitem toate gândurile noastre bune și vă pupăm cu drag. Data viitoare în care o să ne vedem o să fim trei. Trei și un sfert, cu Gosha (n.r. motanul lor)”, au transmis cei doi îndrăgostiți.

În doar câteva minute de când Smiley a postat videoclipul, el și frumoasa prezentatoare au primit sute de urări și mesaje din partea altor vedete și a fanilor, care s-au bucurat enorm de veștile bune.

Gina Pistol, a avut mari emoții atunci când a aflat că este însărcinată

Prezentatoarea TV și-a dorit multă vreme să devină mamă. Însă, medicii i-au spus că acest vis este greu de îndeplinit din cauza vârstei. Iată totuși că minunea s-a întâmplat, iar acum vedeta Antena 1 și-a ținut micuța în brațe.

“Veneam la o filmare, i-am zis să nu se culce, că trebuie să-i spun ceva. I-am arătat testul de sarcină și i-am arătat că sunt însărcinată. Ne uitam unul la altul și râdeam de fericire. Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici.

Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am știut că totul este bine”, a povestit Gina Pistol, în vlogul în care anunța în premieră că va deveni mamă.

Ce probleme a avut Gina Pistol în timpul sarcinii

Din păcate pentru ea, bucuria de a deveni mamă a fost uneori umbrită de problemele de sănătate. Frumoasa vedetă de la Antena 1 a fost la fel de sinceră și când a venit vorba despre acest subiect sensibil.

„Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată. Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză.

Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie și dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă lovește fiica mea. Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult.

Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, spunea vedeta pe rețelele sociale.