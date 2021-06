Gina Pistol, apariție surpriză la Chefi la Cuțite! În lacrimi, nu a putut sta departe de ei trei chefi înainte de finală

Apariția Ginei Pistol a fost una cu adevărat emoționantă, pentru toți cei de la Chefi la Cuțite, cu atât mai mult cu cât, fosta prezentatoare a emisiunii a ajuns acolo însărcinată, imediat după ce au fost anunțați

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, în lacrimi, în studiul Chefi la Cuțite

Îmbrăcată într-o rochie verde care încerca să îi ascundă burtica, Gina Pistol și-a făcut apariția în studioul Chefi la Cuțite pentru a-i felicita pe cei trei finaliști, Elena Matei, Cătălin Amarandei și Narcisa Birjaru, dar și pentru a vorbi cu cei trei jurați ai emisiunii.

Aplaudată de toți concurenții și de cei trei chefi, Gina Pistol a fost pe punctul să plângă în momentul în care a intrat în studioul emisiunii.

”Mi-a fost dor de voi”, spunea Gina Pistol, surprinsă și ea de primirea atât de călduroasă care i s-a făcut și îmbrățișându-se fericită cu cei trei chefi ai emisiunii, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

Iar momentul în care concurenții Chefi la Cuțite au început să îi cânte câteva versuri din ”Are mama o fetiță, frumușică foc” a fost cei în care Gina Pistol a rămas fără replică.

Gina Pistol: ”Am plecat pe lacrimi, m-am întors pe lacrimi”

Emoționată până la lacrimi, Gina Pistol a încercat să țină un discurs în fața celor de la Chefi la Cuțite.

”Am plecat pe lacrimi, m-am întors pe lacrimi. Și să știi (vorbește cu Sorin Bontea, chef-ul echipei Verzi) că, legat de rochița verde…. nu m-a încăput altceva. Mai am puțin până nasc, dar am vrut să fiu alături de voi. Nu am putut să nu știu alături de voi și nu am putut să nu vă văd”, a explicat Gina Pistol.

ADVERTISEMENT

”Știam că acum veți fi toți aici, echipele, așa cum le-am lăsat eu, sunteți aici. Felicitări, Elena, felicitări, Cătălin, felicitări, Narcisa, și felicitări tuturor celor care ați apucat să gătiți aici, în aceste echipe. Să știți că e victoria voastră a tuturor! Vă urez o zi minunată și să vă bucurați de fiecare moment. O voi lăsa pe Irina să vă spună ce aveți de făcut”, a mai spus Gina Pistol, cu vocea tremurândă, și a plecat din studio.

Gina Pistol, mămică de fetiță

a născut, la începutul lunii martie, o fetiță, Josephine Ana Maria, primul copil al cuplului pe care îl formează cu Smiley.

ADVERTISEMENT

”La început, a fost mai greu, așa cum cred că s-a întâmplat oricărei mame. Dar, vă spun sincer, totul este minunat, absolut minunat, mă bucur enorm că am această minune în viața mea”, a spus, pentru FANATIK, Gina Pistol.

Și, așa cum recunoștea chiar ea, la început a avut câteva probleme, după naștere, dar, din fericire, lucrurile s-au îndreptat repede.

ADVERTISEMENT

„Viața plină a unei femei, cu multiple task-uri și roluri: soție, mamă, iubită, gospodină și lista poate continua… Uneori, avem atât de multe de făcut, încât ne copleșesc grijile, panica și stresul, iar astea reprezintă un risc, mai ales pentru sănătatea noastră. În astfel de momente, prima consecința pe care o observ în cazul meu, este căderea părului. După naștere, știm cu toatele că aceasta este o problema des întâlnita, iar dezechilibrul alimentar, lipsa somnului, etc. amplifică și mai mult căderea parului”, a spus Gina Pistol, pe Instagram.

Gina Pistol, înlocuită de Irina Fodor

Gina Pistol a fost înlocuită, pe perioada maternității, de Irina Fodor, la amândouă emisiunile pe care le prezenta la Antena 1: Chefi la Cuțite și Asia Express.

“Eu am prezentat Asia Express timp de trei sezoane, așa că, normal, i-am dat niște sfaturi Irinei Fodor, am totuși experiența celor trei ani. Am făcut-o ca de la femeie la femeie, pentru că este un proiect obositor, este istovitor și durează mult. Stai plecată aproape două luni, ești departe de familie, iar asta este greu și pentru tine, și pentru toi cei implicați”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Gina Pistol.