Gina Pistol, dezvăluiri neașteptate despre Asia Express. Și-ar fi dorit să fie concurentă la celebra emisiune

Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut dezvăluiri neașteptate despre show-ul care este moderat în prezent de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor.

Frumoasa a mărturisit că știa formatul emisiunii dinainte de a da probă, precizând că ar fi vrut să accepte provocarea în calitate de participantă.

Din păcate, Gina Pistol a avut un mic impediment în acest sens, asta pentru că nu știa cu cine ar fi putut face echipă în fața probelor și provocărilor.

Gina Pistol, concurentă la Asia Express? Cum a ajuns să prezinte emisiunea

În altă ordine de idei, a oferit detalii despre cum a ajuns să fie la cârma emisiunii Asia Express, dar și prin ce a trecut în calitate de prezentatoare.

„Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite.

Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să patricip, dar mă frământa o întrebare: «Cu cine fac eu echipă?»

Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze.

Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața. Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert.

Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare.

Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre.

Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!”, a mărturisit Gina Pistol în emisiunea „Asia mai târziu”, moderată de Cuza și Emi, scrie .

Gina Pistol, concurent favorit la Asia Express 4

În episodul 17 al show-ului de pe Youtube, iubita lui Smiley a scos la iveală și cine este concurentul ei preferat din sezonul actual de la Asia Express.

Vedeta de la Antena 1 are numai cuvinte de laudă pentru Elwira, soția lui Mihai Petre, despre care crede că este o persoană foarte corectă.

„În acest moment sunt fanul numărul 1 al Elwirei. Femeia asta e atât de puternică și atât de elegantă. Sigur e un om fairplay”, a completat Gina Pistol, mai arată sursa citată.