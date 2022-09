Gina Pistol, reguli stricte pentru soacră și bonă: “Copilul are nevoie de rutină”. Primele declarații după vacanța cu Smiley

Gina Pistol, prezentatoarea de la Chefi la Cuțite, și Smiley, juratul de la Vocea României, au fugit pentru prima dată într-o vacanță, doar ei doi, fără Josephine. Vedeta a declarat, exclusiv pentru FANATIK, cum au fost zilele departe de micuță, dar și ce temeri a avut atunci când au luat decizia de a pleca fără ea.

Frumoasa prezentatoarea a fost cea care a luat decizia de a pleca, împreună cu iubitul, pentru câteva zile departe de casă și de rutina zilnică. De când a devenit mamă, Gina Pistol nu și-a mai permis luxul de a pleca fără ce mică. De aceea, înainte de începutul sezonului de toamnă, și-a făcut bagajul și a fugit alături de tatăl fetiței ei într-o escapadă romantică, pe insula milionarilor, unde .

”Aveam nevoie de vacanța asta doar pentru noi doi, însă a fost ciudat că orice făceam în vacanță ne gândeam la copil. Și acum sunt apropiată cu ea, dar este sănătos pentru părinți ca, din când în când, să-și mai facă și ei vacanțe singuri. Este prima vacanță când plecăm fără ea.

Abia acum le înțeleg pe prietenele mele și pe mamele care spuneau că râd cu un ochi și cu altul plâng când pleacă fără copil. Vrei ca și copilul să participe la toate lucrurile frumoase pe care le vezi și pe care le trăiești într-o vacanță.”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cu cine a rămas Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol

Chiar dacă știe că a lăsat-o pe mâini bune pe micuță, celebra prezentatoare a show-ului culinar Chefi la cuțite s-a confruntat cu mici temeri cât a fost departe de Josephine, cu atât mai mult cu cât a fost prima plecare doar cu Smiley, de când a adus-o pe lume.

”A rămas cu mama lui Andrei și cu doamna care se mai ocupă de ea. Doar că îmi era să nu se trezească noaptea și să mă strige și să nu fiu lângă ea. Avem norocul că avem un copil care se adaptează foarte repede în orice situație. Deși ne-am fi bucurat pentru copil că vede locuri noi, că experimentează senzații noi, ca părinte nu prea ești în vacanță pentru că trebuie să faci aceleași lucruri ca și acasă, doar că le faci într-un alt loc. Și aveam nevoie de câteva zile să pot să dorm noaptea. Toată noaptea”, adaugă prezentatoarea de la Chefi la cuțite, pentru FANATIK.

Pentru Gina Pistol cea mai mare bucurie pe insula milionarilor nu au fost petrecerile luxoase si nopțile petrecute printre sticlele de mii de euro. Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria, și mama fetiței lui au considerat că, odată cu trecerea anilor, prioritățile s-au schimbat. Dacă ne așteptam ca escapada în doi să fie mult mai tumultoasă, se pare că au preferat ca puținele zile să le petreacă altfel.

”Pe primul loc m-am bucurat de somn și pe locul doi au fost momentele acestea când pur și simplu stăteam și existam. Ca orice părinte stai și te gândești, se trezește copilul, ce îi dau să mănânce, nu mai am ceva, trebuie să comand pentru copil, pentru mâine. Tot timpul ești în priză. Mai speli o hăinuță copilului. Eu așa sunt. În vacanță am avut ocazia să stau pur și simplu pe plajă și să privesc în gol”, a subliniat Gina Pistol, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Regulile Ginei Pistol atunci când nu este lângă fiica ei și a lui Smiley

Plecată pentru câteva zile departe de fiica ei, vedeta de la Antena 1 și-a făcut bine temele. Înainte de vacanță a pus la punct o listă cu regulile de bază pe care trebuie să le respecte atât bunica, adică mama lui Smiley, cât și bona celei mici. Chiar dacă nu se consideră o mamă strictă, asta nu înseamnă că nu există un program care trebuie respectat cu sfințenie.

”Nu sunt genul de mamă geloasă sau posesivă. Asta însă nu înseamnă că nu am niște reguli pentru cei pe care îi las cu copilul. Cred că orice părinte are niște reguli pentru bunici, pentru prieteni, pentru bonă. Copilul are nevoie de rutină și mama îi știe cel mai bine programul.

Cel mai important a fost pentru mine să îi respecte programul de baie, când trebuie să doarmă, cum adoarme. În orice etapă a copilului sunt și reguli pentru mese, mai ales când începe diversificarea”, completează frumoasa iubită a lui Smiley, Gina Pistol.

Gina Pistol, emoționată la revederea fetiței, după vacanța în Mykonos

Zilele departe de lumina ochilor ei au fost ca o gură de aer, dar reîntoarcerea acasă și strângerea la piept a unicului copil au fost mult așteptate. Pe parcusul zilelor cât a fost plecată alături de Smiley, Gina a comunicat atât video, cât și audio cu micuța, dar asta nu i-a alinat dorul.

”A fost foarte frumos când am revăzut-o pe cea mică. Am fost foarte emoționată. Nu am lăcrimat, dar m-a bucurat foarte mult. Îmi venea să o strâng tare în brațe. Ne-a îmbrățisat pe amândoi, s-a bucurat.

Ce îmi place mult și mă bucură este că avem un copil independent care nu plânge atunci când plecăm de lângă ea. Nu a plâns în lipsa noastră. Am vorbit cu ea în fiecare zi. Și audio, și video. Nu știu ce a înțeles ea din asta, dar cumva a ajutat-o. Și pe noi ne-a ajutat să o vedem prin telefon.”, a declarat Gina Pistol, după revenirea din vacanță, exclusiv pentru FANATIK.

Gina Pistol și Smiley, juratul de la Vocea României, uimiți de evoluția fiicei lor

Pentru prima dată în postul de mamă, Gina Pistol se descurcă de minune, deși este uluită pe zi ce trece de evoluția fetiței și de cât de repede înțelege ce se întâmplă în jurul ei. Chiar a avut o discuție cu juratul de la Vocea României în urma căreia au ajuns la concluzia că trebuie să aibă mare grijă cu ceea ce vorbesc în preajma lui Josephine.

”Cea mică a înțeles vacanța încă de când noi discutam despre vacanța asta. Noi discutam dacă să o luăm pe Josephine cu noi sau nu… și ea se uita la noi, și cumva a participat la discuție.

Am întrebat-o dacă vrea să meargă cu noi și răspundea că da. Îi spuneam lui Andrei că trebuie să avem mare grijă ce vorbim de față cu ea că înțelege, chiar dacă ea se joacă în timpul ăla. De la o săptămână la alta este din ce în ce mai prezentă. Se conturează ca om. Știe că nu are voie să urce sau să coboare scările decât cu ajutorul meu sau al tatălui ei.

Vine și ne cheamă dacă vrea să le urce sau să le coboare. Își strânge după ea jucăriile. A învățat când ascultă muzică, dacă nu îi place o melodie ne arată nu îi place și vrea la următoarea. Îl recunoaște pe Andrei peste tot. Dacă vede și o schiță, trece pe lângă ea și spune `tata`”, precizează vedeta de la Antena 1.

Când revine Gina Pistol de micile ecrane

Întrebată despre o nouă vacanță și despre planurile pe plan profesional, frumoasa blondină declară că momentan nu se mai pune problema de o vacanță pentru că, atât ea, cât și Smiley încep sezoane noi ale emisiunilor unde sunt angrenați. Gina – la Chefi la Cuțite și Smiley – la Vocea României.

”Cu mare drag aș vrea să zic că deja ne gândim la o altă vacanță, dar programul lui Andrei s-a aglomerat deja. Al meu se va aglomera în curând și cred că abia la anul ne mai permitem o vacanță în trei. La anul o să crească și Josephine, o să ne înțelegem altfel. Eu revin deja din sezonul de la Chefi la Cuțite de acum, cel care începe pe 4 septembrie. Revin curând și pentru filmările unui nou sezon de Chefi”, declară prezentatoarea Gina Pistol, pentru FANATIK.