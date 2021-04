Giovani Becali lămurește situația lui Dennis Man: “Are tot dreptul să îl dea în judecată”

Giovanni Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Dennis Man la AC Parma și consideră că fosta impresară a fotbalistului nu are decât să îl acționeze în judecată.

Fostul impresar al lui Dennis Man îi cere tânărului jucător o sumă uriașă după ce acesta a rupt contractul de impresariat: 350.000 de euro.

Ioan Becali a fost cel care a facilitat transferul „perlei” lui Gigi Becali în Serie A și care l-a convins pe Man să întrerupă contractul.

Giovani Becali îl liniștește pe Dennis Man: „Fiecare are dreptul să încerce”

Giovani Becali nu consideră că fosta impresară a lui Dennis Man are vreo șansă să aibă câștig de cauză în urma procesului intentat împotriva fostului său jucător: „Are tot dreptul să-l dea în judecată, are contract. Sunt șanse puține, dar fiecare are dreptul să încerce”, a declarat Giovani Becali la Realitatea Sportivă.

Fostul impresar consideră că Ana Maria Prodan nu are absolut niciun merit în transferul lui Dennis Man la AC Parma și a oferit un argument clar: „Cine l-a transferat pe Man la Parma e clubul FCSB. Gigi Becali l-a transferat, el s-a pus de acord direct cu președintele Parmei, după ce eu i-am pus în legătură și am încheiat afacerea”, a lămurit lucrurile Becali.

Gigi Becali a fost cel care a bătut palma cu patronul american al clubului din Serie A, Krause, și căruia i se datorează în mare măsură contractul obținut de Man: „Nu mă deranjează nimic, contractul îl are Man pentru că Gigi Becali a vorbit cu patronul Krause”.

Giovani Becali a declarat că Dennis Man nu a semnat niciun contract de impresariat: „Din august încolo!”

Giovani Becali a declarat în cadrul aceleiași emisiuni că momentan Dennis Man nu a semnat niciun contract de reprezentare cu firma de impresariat din care a făcut parte: „Noi nu avem contract cu Man acum, dar firma va avea după ce termină contractul cu cine a avut înainte, din septembrie.

Noi nu avem treabă decât din august încolo. În rest, ce va face mai departe Dennis Man, din august încolo, va fi problema firmei”, a mai explicat fostul impresar.

Unul dintre cei mai importanți impresari din România a explicat și de ce Anamaria Prodan nu poate câștiga procesul cu Dennis Man: „În civil, judecătorul va vedea că Man a câștigat 300.000 la FCSB și că trebuie să dea 350.000 de euro. Un judecător cere să i se facă dovada cheltuielilor. Un manager care știe că are dreptate, când se duce într-un proces, nu face discuții cu nimeni. Eu dacă știu că am dreptate, nu îmi fac griji”, a mai declarat Giovanni Becali potrivit wowbiz.ro.

