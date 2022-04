Giovanni Becali, despre starea de sănătate a impresarului Mino Raiola. ”Nu ştiu cât o mai duce. L-au deschis și l-au închis la loc”

Mino Raiola este în continuare internat, în stare gravă, iar speranțele ca acesta să își revină se reduc cu fiecare zi care trece. Giovanni Becali, bun prieten cu agentul italo-olandez, crede că doar o minune îl mai poate salva.

Giovanni Becali: ”Banii nu te salvează niciodată”

În urmă cu două zile . În cele din urmă, informația care a făcut înconjurul lumii s-a dovedit a fi falsă, însă starea de sănătate a agentului este într-adevăr gravă, după ce o răceală puternică.

Bun prieten cu celebrul impresar, Giovanni Becali, a oferit ultimele detalii despre starea italo-olandezului, care este în continuare .

”Ne-am înşelat puţin cu moartea lui. Dacă Dumnezeu poate să facă o minune, asta înseamnă minune, dacă el se salvează. Din ianuarie, el a fost adus la spital, a fost deschis, a fost închis la loc, fără nicio şansă să scape.

Asta înainte de a se termina perioada de mercato, pe 31 ianuarie. A mai dus-o în februarie, martie, aprilie. Nu ştiu cât o mai duce. Doar printr-o minune.

Nu ştiu dacă s-a îngrijit prea mult de corpul lui, el fiind mai scund ca mine, are 1,68 – 1,69. Dar banii nu te salvează niciodată, sănătatea e ceva de preţ”, a declarat Giovanni Becali, .

Ce se întâmplă cu sportivii din portofoliul lui Mino Raiola

Mino Raiola are sub contract câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști ai lumii. Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba și Erling Haaland sunt perlele agenției pe care o conduce Raiola.

Giovanni Becali spune că niciunul dintre ei nu trebuie să fie îngrijorat în privința viitorului, în cazul în care impresarul nu își va reveni. Fratele lui Raiola va prelua afacerea.

”El are un frate care se ocupă, pe care îl are în firmă şi toate problemele astea nu rămân pe drumuri. Are şi a doua soţie, cu care încă nu e căsătorit, şi are şi ea grijă.

Vă daţi seama că, atunci când nu e el, mulţi dintre jucători vor strâmba din nas. Nu ştiu cât de bine poate să comunice cu ei. Ibrahimovic s-a şi dus la spital, eu îl cunosc bine. Dar Pogba şi mulţi alţii, dacă nu au relaţia directă cu el, e greu…”, a detaliat Giovanni Becali.