Giuseppe Signori, interviu exclusiv pentru FANATIK: ”De ce nu Italia și România în grupe la Euro?” Ce spune de Hagi, Giovanni Becali, Mutu, Chivu și Petrescu

În vârstă de 55 de ani, fostul internațional italian a fost unul dintre atacanții de legendă ai lui Lazio. El a făcut parte din lotul ”squadrei azzurra” la World Cup 1994 și se povestește că i-a transmis selecționerului Arrigo Sacchi că mai bine nu îl bagă în finala pierdută cu Brazilia la loviturile de departajare, decât să-l joace tot pe poziția de mijlocaș de bandă.

Venit la București la invitația unor prieteni, Giuseppe S ignori a oferit un interviu special pentru FANATIK în care a vorbit despre relația de prietenie cu Giovanni Becali, despre jucătorii români din Italia, despre perioada tristă în care a fost acuzat în scandalul cu mafia pariurilor și despre ce așteptări are de la Euro 2024.

Bun venit în România, domnule Signori. Cu ce ocazie în țara noastră?

– Am venit la câțiva prieteni care au ținut să-mi prezinte un robot special. Să cunosc acest robot care ”înlocuiește” omul. Care poate face anumite aperitive pentru bar, în restaurante. Cum ei sunt prietenii mei din Bologna, am venit aici. Profit să văd și Bucureștiul, unde nu am mai venit vreodată.

Ați mai fost în București?

– Nu, nu am mai fost aici, e prima dată. Sunt curios să văd și să cunosc și istoria României, sunt curios. Mi-au spus că este frumos și îi cred.

Ce faceți acum, după o carieră impresionantă, ca fost golgeter al fotbalului italian?

– Am obținut carnetul de antrenor în 2010, apoi a apărut scandalul cu pariurile. Abia după 10 ani am fost absolvit de orice vină. Așadar, am carnet de antrenor și mi-ar plăcea să antrenez. Am început deja, am și construit o Academie personală, care se numește ”Signori 188”, reprezintă numărul de goluri marcate de mine în Serie A. Acolo lucrez cu copii. Îi ajut la perfecționare tehnică și la coordonare. Atât pentru moment.

Amintiri uluitoare cu Giovanni Becali

Povestiți cum l-ați cunoscut pe Giovanni Becali?

– Pe Giovanni l-am cunoscut prin 1990, 1991, când l-a adus pe Dan Petrescu la Foggia. Foggia lui Zeman, da… Astfel ne-am cunoscut, mi-a cunoscut și părinții, petreceam serile împreună, ieșeam în oraș, eram toți la început de drum. Apoi, cu Giovanni am construit o relație frumoasă. El a și venit de câteva ori la Bologna, la restaurantul meu, ne-am revăzut, des la restaurantul ”Campione”. Ne-am întâlnit de multe ori. Am și stabilit ca atunci când apare vreun eveniment să trec să-l salut. L-am revăzut cu mare plăcere. Nu s-a schimbat deloc față de cum era atunci…

Care este cea mai frumoasă amintire cu Giovanni Becali?

– Serile pe care le petreceam împreună. El e unul care a văzut fotbalul anilor ’80, ’90, fotbal pe care-l consider fotbalul adevărat, al marilor campioni. El avea posibilitatea de a transfera acei mari campioni, precum Hagi, Petrescu, Popescu. Un mare manager, o persoană de mare calitate, un om mare.

Prietenia cu Dan Petrescu

Cum era Dan Petrescu la Foggia?

– Dan a sosit foarte timid la Foggia, închis. Pentru el a fost trambulina de lansare, ca pentru noi toți. Cu Zeman, Dan a muncit foarte bine și de atunci i s-a deschis o mare carieră, Genoa, Chelsea. Apoi am văzut că la Cluj antrena în Champions League. Așa că îl urmăresc. Am și vorbit recent, știu că este în Coreea de Sud, am vorbit și îi urez și acum să aibă mare succes în continuare.

Cine este fotbalistul român cu care ați avut cea mai frumoasă prietenie?

– M-am înțeles foarte bine cu Dan, pentru că am și jucat împreună. Pe alții îi cunosc numai după nume, dar… cu Vali Năstase nu, nu m-am cunoscut pentru că eu tocmai plecasem de la Bologna. Cu Dan am avut această relație pentru că ne vedeam în fiecare zi. Mereu împreună. Eram tineri.

Cum i-a perceput pe românii din Serie A

Cum era Radu Ștefan în vestiarul lui Lazio?

– Radu Ștefan a fost un om important, mai ales foarte important pentru vestiar. Nu mai vorbim de calitățile lui fotbalistice. Unul care stă 15 ani într-un club are cu siguranță ceva în plus față de aspectul tehnic, de calitățile tehnice. Era un lider în vestiar. Pentru a reuși, pentru a rezista 15 ani, trebuie să fii un lider, un căpitan. În primul rând prin implicare. Să ajungi primul la antrenamente și probabil să pleci ultimul acasă. Eu cred că lui i-au fost recunoscute toate aceste gesturi de implicare și de lider în vestiar.

V-a plăcut Hagi?

– Ca de la stângaci la stângaci, pentru că și eu sunt stângaci, am avut și posibilitatea să joc împotriva lui Hagi. El era la Brescia, Brescia romena cu Hagi, Sabău, cu Răducioiu, venit după aceea, și Lucescu pe bancă. Vreau să spun că Hagi era un jucător de calitate, mare stângaci. Cred că și el a fost lider, în naționala României. Mare, uriaș jucător.

Mutu și Chivu, doi români importanți în Serie A…

– În Serie A, Chivu a făcut carieră, istorie, la Roma și Inter. Mutu a depășit 100 de goluri marcate în Serie A. A jucat la mari echipe, Juve, Parma, Fiorentina. Chelsea. Era un jucător de mare calitate, complet. Atacant care juca și pentru echipă, cu o tehnică foarte bună. Românii care au ajuns în Italia, cred că toți au lăsat ceva în urma lor.

Mutu, atacant complet?

– Mutu complet, era foarte bun. Rapid, tehnic, foarte rapid și foarte bun la jocul aerian.

Signori se visează actor

Care a fost cel mai important gol din cariera dumneavoastră?

– Din punct de vedere uman, faptul că am fost absolvit de vină în scandalul cu mafia pariurilor. Acel gol uman a fost cel mai important marcat de mine. Să spui care a fost cel mai important, e greu de ales. Un gol în derby-ul Romei e diferit de cel marcat într-un Lazio cu Catanzaro. Acelea din derby sunt importante pentru că îți aduci aminte de ele și după 30 de ani.

Importante golurile din derby?

– În derby-ul Romei am marcat trei goluri și de fiecare dată am câștigat. Au fost toate importante, pentru că am reușit mereu victorii.

Ați fost protagonist într-un documentar ”Ofsaid” unde ați vorbit și de un gol cu Udinese. V-ar plăcea să deveniți actor?

– Nu am fost până acum provocat, dar pot încerca să fiu actor. Nu m-am gândit până acum. Giovanni, știu că va fi actor, . Sunt bucuros, curios și abia aștept să-l văd. Sunt persoane care au activat în fotbal și povestesc lucruri pe care lumea nu le știe, iar acele lucruri, detaliile, sunt fundamentale. Să povestești că Signori a dat 188 goluri și să le și vizionezi e una, dar în schimb să vezi cum a trăit meciul, cum a fost înainte sau după meci. Ce sentimente îl încercau după victorie, cum a trăit momentul golului… Acelea sunt de povestit, pentru că unul care se uită să înțeleagă mai bine fotbalistul, în afara cifrelor și evenimentelor.

Mai aveți restaurantul Campione?

– Din păcate, restaurantul ”Campione” nu-l mai am. L-am avut împreună cu prietenul meu Ivo, care din păcate a murit. Am avut restaurantul alături de prietenul meu Ivo, unul în care este adevărat că veneau mulți fotbaliști ai Bolognei. A venit apoi perioada Covid și am fost nevoiți să-l închidem. Ivo era cel care se ocupa de restaurant. Și el era un foarte bun prieten al lui Giovanni.

Am auzit că ai câștigat multe pariuri prin a mânca o mâncare deosebită…..?

– Câștig mereu, nu a reușit vreodată să mă învingă vreunul. Au fost unii care încercau să mă păcălească, să introducă marmeladă, dar degeaba.

Cât de importantă e calificarea Italiei la Euro 2024

De ce Italia s-a calificat așa de greu la Euro?

– A fost abandonat sectorul juvenil. Nu s-a mai ocupat nimeni de el. Nu se mai uită cineva la ce avem acasă. Toți cumpără jucători din străinătate. Mă uit că sunt echipe din Serie A cu 8 străini din 11. Eu în Academie caut tineri, dar care sunt foarte mici. Unui copil nu-i poți lua visul de a deveni un mare jucător. Cred că acum suntem mulți antrenori care au învățat, au citit, au studiat, dar nu au probat senzațiile terenului. Băiatul are nevoie să vadă cum bați tu un penalty sau o lovitură liberă. Tu trebuie să stai acolo să îl cerți și trebuie să-i ții piciorul mai în față sau mai în spate. În schimb, antrenorii acum au numai numere. Sistem, 4-3-3, 4–4-2, numere și atât. Când am venit la copii, nu m-au interesat aceste cifre. Îi întreb câte ține pe picior. El spune 10. Îi spun, nu e bine, trebuie să faci 100. De acolo se începe, de la tehnică individuală, nu de la sistemul de joc.

Ce spui de românii prezenți acum în Italia?

– Calitatea e mereu înaltă la voi. România a demonstrat și prin această calificare la Euro că are o echipă. A fost o perioadă a generației lui Hagi, Petrescu, Popescu. A urmat o cădere, dar își revine foarte bine. Este o națiune care a profitat de acești tineri. Îl văd și pe Man, de la Parma, un jucător tot stângaci, foarte bun. Man îmi place, e stângaci, așa că…

Vrei ca România să fie cu Italia în aceeași grupă la Euro?

– , asta înseamnă că sunt calificate. Nu e o surpriză că s-a calificat România. La noi sperăm să nu fie atât de greu.

Italia a avut probleme în meciul cu Ucraina, cu acel penalty…

– Da, acolo, cu Ucraina se putea chiar da penalty. Sunt unele episoade ghinioniste sau norocoase în fotbal. Cred că Italia avea mare nevoie de această calificare. Fotbalul nostru avea nevoie. Acum, trebuie să ne apărăm titlul.

Cine e noul Signori în Italia acum?

– Sunt puțini stângaci acum. Acum toți sunt dreptaci, dar dacă vorbim serios, putem urmări cu plăcere un Chiesa, un Berardi. Sunt mulți jucători. Care însă nu sunt golgeteri. Scamacca e încă tânăr, trebuie să crească. Toți tineri. Noi, italienii, trebuie să-i lăsăm să crească.

A ales campioanele din Serie A și Champions League

Cine va fi campioana Italiei?

– Eu cred că Inter are lotul cel mai complet. Juve, au trecut mulți ani de când nu a mai câștigat. Milan e echipa cu cea mai mare experiență. Vom avea o luptă până la sfârșit. Aș introduce în cursă și Napoli. După ce a întâmpinat ceva probleme a arătat că este o foarte bună echipă. Așa că eu cred că în acest an va fi un campionat strâns, se vede și din clasament. Nu va fi ca anul trecut când Napoli a câștigat în ianuarie. Până în aprilie, poate chiar până în mai, vor fi 2 sau 3 echipe care vor lupta pentru ”scudetto”.

Și cine va fi campioana Europei?

– Mă surprinde, Barcelona, dar simt că își revine. City este o echipă care se bate. Mai este și Bayern Munchen. Mereu, în ultima perioadă, au câstigat favoritele. Aș merge și pe Inter, pentru că Inter anul trecut a ajuns în finală, este conștientă că poate să și câștige acest trofeu. Mulțumesc, grazie România!

