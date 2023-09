Golden Gate de România intră în reparații, la nici două luni de la inaugurare. Ce probleme sunt la podul de la Brăila

Specialiștii transmit că din cauza căldurii și a greutății autovehiculelor de mare tonaj au apărut denivelări pe prima bandă de mers spre Brăila. Se pare că mai multe camioane nu au respectat restricțiile de tonaj, iar acum muncitorii sunt nevoiți să reasfalteze prima bandă a sensului de mers.

Golden Gate de România intră în reparații

În urmă cu două săptămâni constructorii au verificat peste 100.000 de șuruburi ale parapetelor laterale ale podului, după ce pe internet au apărut tot mai multe filmări care semnalau că multe dintre șuruburi sunt slăbite sau lipsesc. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu transmitea că acest pod ar trebui să aibă o durată de viață de 120 de ani, conform

ADVERTISEMENT

Inclusiv ministrul Sorin Grindeanu a reacționat și a transmis că nu există niciun pericol real la podul de la Brăila, în ciuda problemei cu șuruburile. Asta, după ce echipele de verificări au descoperit cel puțin 180 de astfel de șuruburi problematice. Construit din bani europeni, podul de la Brăila a fost inaugurat cu mare fast și prezentat drept un mare obiectiv realizat de actuala coaliție de guvernare.

Totalul şuruburilor pe acest pod este undeva la 100.000. În jur de 100.000 de şuruburi. La cele peste 50.000 de şuruburi s-au găsit 170 de şuruburi nestrânse. Situația a revoltat mai multe ONG-uri și partidele din opoziție, care au criticat calitatea lucrărilor.

ADVERTISEMENT

O să se termine această verificare în zilele următoare, azi, mâine. Îi asigur pe toţi românii că nu e niciun fel de pericol, aşa cum am văzut, să pice podul, să pice unii în Dunăre şi aşa mai departe. Am văzut că există nişte formaţiuni politice care fac şi plângere pe la Bruxelles. Dacă au temeri să treacă peste pod, poate să treacă cu bacul dacă ştiu unde se află Brăila. Eu am mari dubii că domnii ăştia ştiu unde e Brăila în România.

. Nu înţeleg, de multe ori, această dorinţă a unora de a scoate în evidenţă doar lucrurile rele, doar faptul că în România nimic nu se poate întâmpla bine“, declara Sorin Grindeanu. În luna iulie, la inaugurare, nu au lipsit președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, alături de un alai de politicieni de soi.

ADVERTISEMENT

Acest pod leagă județele Brăila și Tulcea, dar asigură și o legătură între provinciile Muntenia, Dobrogea și Moldova. În primii ani traversarea Dunării va fi gratuită, însă se va face doar ziua, pentru ca muncitorii să poată demonta schelele pe parcursul nopții. Podul de la Brăila e considerat al treilea pod suspendat din Europa, ca dimensiune.

Totodată, podul e considerat cea mai înaltă construcție din țara noastră și cea mai scumpă lucrare de infrastructură realizată în ultimii 30 de ani în România. La un cost de 363 de milioane de euro, banii au fost alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională, așadar bani europeni.

Podul are două benzi pe sens, trotuare și o lungime de 1.9 kilometri. Cablurile de ancoraj care susțin construcția au în compoziție fire de oțel care însumează 81.000 de kilometri, în timp ce drumul principal Brăila – Jijila are o lungime de 19 kilometri. Șoseaua care vine la pod va lega Drumul Expres Galați-Brăila, aflat în construcție.