Guvernul Orban nu are de ales. Fostul președinte al CCR îi anunță pe cei din PNL că sunt obligați să majoreze pensiile cu 40%

Parlamentul e pregătit să respingă ordonanța care prevede majorarea pensiilor cu 14% începând cu 1 septembrie 2020.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta, în condițiile în care PSD cere celor de la PNL să respecte legea și să majoreze pensiile cu 40% așa cum a fost stabilit.

În aceste condiții, fostul președinte al CCR Augustin Zegrean susține cu tărie că Guvernul nu are de ales și trebuie să majoreze pensiile cu 40%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Augustin Zegrean susține că Guvernul Orban va fi obligat să majoreze pensiile cu 40%

Augustin Zegrean a subliniat că Legea pensiilor este o lege veche, din 2018, „votată de toată lumea”, astfel că PNL e obligat să majoreze pensiile.

„Majoarea cu 40% a pensiilor este prinsă în Legea pensiilor şi este o lege veche, din 2018. Şi, din câte îmi amintesc, a fost votată de toată lumea. Iar acolo scrie că pensiile se majorează cu 40% de la 1 septembrie 2020, iar în Legea bugetului de stat pentru anul acesta, suma a fost prevăzută. Dacă acum au făcut o ordonanţă prin care vor să majoreze doar cu 14%, acea ordonanţă a ajuns în Parlament şi dacă în Parlament va fi respinsă se poate ataca la Curtea Constituţională legea de respingere a ordonanţei. Dar legea de majorare cu 40% a pensiilor rămâne, nu se amână.

ADVERTISEMENT

Dacă ordonanţa prin care s-a modificat şi se spune că pensiile se majorează doar cu 14%, nu cu 40% este respinsă în Parlament, rămâne legea cu 40% care trebuie să se aplice”, a explicat Zegrean la România TV.

Încă din urmă cu 6 luni, guvernanții nu și-au asumat niciodată majorarea pensiilor, de teama că vor pierde voturi. Tripleta Florin Cîțu – Violeta Alexandru – Ludovic Orban, a driblat elegant orice întrebare referitoare la majorarea pensiilor, până în momentul în care nu au mai avut de ales, fiind presați de PSD.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amenințați cu moțiunea de cenzură, cei din PNL și-au schimbat discursul din „nu avem bani să majorăm pensiile cu 40%” în „vom majora pensiile cu cea mai mare sumă văzută vreodată de români”. De fapt, pensiile ar trebui să fie majorate cu 14%, un procent care nu mulțumește pe nimeni.

Ministrul de Finanțe Florin Cîțu i-a asigurat pe români că pensiile vor fi majorate, fără a uita de rivalitatea cu PSD, devenită deja o rutină în plină pandemie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Din primul moment am spus că vom crește pensile în 2020. Da, le vom crește. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie, vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă. În acest context economic global dificil, am reușit să facem acest efort și să creștem pensiile cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii, care se pune în plus la punctul de pensie. Știm cât de importante sunt aceste sume pentru români. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care să facă astfel de eforturi în plină criză economică. Ar trebui să veniți să vă cereți scuze pentru că i-ați mințit pe români”, a explicat Cîțu la Digi 24.