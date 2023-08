Guvernul Viktor Orban a finanțat în secret organizațiile din România ce susțin autonomia Ținutului Secuiesc. Către cine s-au dus cei mai mulți bani

Pe baza documentelor oficiale, puse la dispoziția presei printr-o decizie a instanței, presa maghiară scrie că începând cu anul 2011, Guvernul condus de Viktor Orban a oferit circa 277 de milioane de forinți, circa 3,5 milioane lei, către trei organizații maghiare din România care susțin autonomia Ținutului Secuiesc.

Organizația condusă de Tokes, principala beneficiară

Publicația maghiară scrie că începând cu anul 2011 Guvernul Orban a acordat circa 787 de milioane de forinți mai multor organizații care susțin scopurile politice ale Fidesz. Peste o treime din acești bani, 277 de milioane, au mers către trei organizații din Transilvania, unde se află cea mai mare comunitate maghiară din afara țării.

ADVERTISEMENT

Sursa citată scrie că acești bani au fost oferiți prin decizie politică directă – o subvenție oferită fără niciun fel de criteriu obiectiv. Mai mult, acești bani au fost oferiți pe baza unor acte legislative cu un caracter obscur, ele nu erau nici secrete, dar nici publice – deci lipsite de orice transparență.

Potrivit sursei citate, acești bani , Slovacia, Ucraina și Serbia. În ceea ce privește țara noastră, cea mai mare parte a fondurilor, a mers către organizația condusă de pastorul László Tőkés – Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania (CNMT).

ADVERTISEMENT

„Cei mai mulți bani au ajuns în România, unde se află cea mai mare diasporă maghiară. Astfel, 35 la sută din suma totală, 277 de milioane de forinți, a ajuns în Transilvania. Din această sumă, 265 de milioane au fost acordate în patru tranșe Consiliului Național Maghiar din Transilvania, condus de László Tőkés, care a jucat pe aceeași scenă cu Viktor Orbán în Tusványos.

Alte 6 milioane au mers către Consiliul Național Székely, care lucrează îndeaproape cu el, și alte 6 milioane către organismul de fond al acestuia din urmă, Asociația Siculitas”, scrie presa din Ungaria.

ADVERTISEMENT

Orban, obligat să taie subvențiile din Transilvania

Presa maghiară scrie că rezultatul acestor finanțări se vede la alegeri, atunci când marea majoritate a voturilor din străinătate vin pentru Fidesz. De altfel, Guvernul Orbán este criticat în mod regulat de opoziție, că Fidesz câștigă loialitate politică în Transilvania cu ajutorul fondurilor publice. La alegerile parlamentare maghiare din aprilie anul trecut 93,8% din voturile prin corespondență – majoritatea fiind exprimate de maghiari cu dublă cetățenie care trăiesc în străinătate – au mers către lista Fidesz-KDNP , iar cel mai mare număr de voturi prin corespondență (64%)a venit de departe din România.

Apoi, la câteva zile după alegeri, ministrul afacerilor externe și comerțului, Péter Szijjártó, a vizitat Cluj-Napoca, unde le-a mulțumit maghiarilor din Transilvania pentru participarea la alegerile din 3 aprilie și i-a asigurat pe maghiarii din străinătate că, așa cum partidele guvernamentale maghiare se pot baza pe ei, la fel și ei se pot baza pe maghiari pentru sprijinul statului.

Totuși, situația economică delicată prin care trece Ungaria, care nu are acces la banii europeni din PNRR, pare să pună capăt acestor finanțări. FANATIK a scris recent despre modul în care G din străinătate, cea care preia propaganda Fidesz.

ADVERTISEMENT

Se pare că reducerile de cheltuieli impuse la Budapesta au afectat și fundația lui Tőkés. În luna martie a acestui an acesta a deplâns decizia premierului Orban de a opri finanțarea organizațiilor din Transilvania. Acesta dădea vina pentru această decizie pe UDMR.

„Consider că este o greşeală politică, iar în spatele ei se află lobby-ul şi diversiunea UDMR. Din păcate, au reuşit să convingă autorităţile să ne taie finanţarea. Noi ne-am străduit să realizăm o unitate pluralistă şi am servit cauza naţiunii. Această activitate are doi piloni: unificarea naţiunii deasupra frontierelor, la aceasta a servit naturalizarea, respectiv aspiraţiile noastre de autonomie”, spunea László Tőkés în luna martie a acestui an.