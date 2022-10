Erling Haaland a egalat un record al lui Ronaldo în doar 8 meciuri după City – United 6-3: “Este uimitor!”

A fost . Desigur, gazdele și-au tăiat partea leului, ba chiar, după 4-0 la pauză, au redus turația, permițându-le celor de la United să ”câștige” partea a doua. Haaland și Foden, fiecare cu câte trei reușite, și-au savurat, puși pe glume, prestația excelentă, în timp ce Eriksen a pus capul în pământ.

”Ce să spun? Este uimitor”, a spus Haaland după hat-trick-ul record și după ce l-a egalat pe Cristiano Ronaldo în opt meciuri

Din 1970, de la Francis Lee, nu a existat vreun jucător al lui Manchester City care să izbutească trei goluri într-un meci contra marilor rivali. Duminică, au fost doi jucători.

Erling Haaland a stabilit o . A devenit primul jucător care reușește câte un hat-trick în trei meciuri consecutive disputate pe teren propriu în Premier League.

Și nu a fost totul. A pasat decisiv la două dintre golurile lui Foden. Astfel că a fost implicat în cinci dintre cele șase reușite ale lui Manchester City. Un record pentru un derby al Manchesterului în Premier League.

Evident, la finalul întâlnirii, nu și-a putut ascunde satisfacția. ”Am marcat șase goluri, ce să spun, este uimitor”, a spus Haaland pentru Sky Sports. ”Să câștigi acasă, să marchezi șase goluri, e frumos”, a continuat norvegianul.

Deja egalul lui Ronaldo

Și mai trebuie să menționăm un amănunt. Erling Haaland a jucat în Premier League doar 8 partide. Dar a reușit deja să bifeze trei partide în care a marcat de câte trei ori.

Trebuie spus că astfel a egalat deja performanța izbutită de Cristiano Ronaldo în Premier League. Numai că acesta are la activ 232 de confruntări în campionatul englez.

Erling Haaland has the same amount of PL hat tricks as Cristiano Ronaldo… in 224 fewer games 😱 — FOX Soccer (@FOXSoccer)

Conexiunea cu Foden

Desigur, între subiectele puse pe tapet s-a aflat și conexiunea pe care Erling o are cu colegul său Phil Foden. Căruia i-a oferit două pase de gol în acest meci.

”Se simte tot timpul, se văd pasele pe care ni le dăm între noi. Mereu vrem să mergem în ofensivă și să atacăm. Asta este ceea ce iubesc la această echipă: suntem mereu pregătiți de atac. Este extraordinar”, a spus Erling Haaland.

Foden, hat-trick, dar nu numai

Phil Foden a fost celălalt jucător determinant pentru Manchester City. Și, , este primul jucător englez al ”cetățenilor” care marchează, într-un meci acasă, contra lui United, din 2006 încoace.

Evident, și el era exuberant după succesul contra marii rivale. ”Este un vis devenit realitate să joci într-un derby și să fii fan City. Este o plăcere să fac parte din această echipă.

Eu și Erling am construit o conexiune între noi, ne găsim pe teren. Și s-a văzut. Am avut determinare încă de la începutul meciului, am fost pregătiți și ne-am finalizat ocaziile”, a spus internaționalul englez.

Omul meciului?

Cum și Haaland și Foden au marcat câte o dublă, desigur, este greu de decis cine este omul meciului. Dar și cine va lua mingea, așa cum spune tradiția, pentru că a reușit un hat-trick.

Ei bine, cei doi jucători au avut un răspuns plin de haz. ”Câte una pentru fiecare, nu?”, a spus Foden. În timp ce Haaland l-a aprobat: ”Da, o minge pentru prima repriză și una pentru a doua”.

🗣️ “𝙒𝙚 𝙜𝙚𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙚𝙖𝙘𝙝, 𝙣𝙤?” 👀 Erling Haaland & Phil Foden on who will get to keep the match ball after they both scored a hat-trick in the Manchester derby. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)

”O zi foarte proastă”, concluzia lui Eriksen

În cealaltă tabără, evident, cuvântul de ordine a fost dezamăgire. Christian Eriksen, extrem de șters, a punctat, acest lucru la flash-interviu.

”A fost foarte greu. Toată lumea simte că a fost o zi foarte proastă. Am fost pe picior greșit încă de la început. Au avut șanse chiar de la lovitura de început.

Nu putem decât să ne învinovățim. Ne-a lipsit curajul să construim pornind de la linia de fund și i-am lăsat să-și pună în valoare atuurile.

Este limpede că trebuie să judecăm acest lucru privind la prestația noastră. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm și multe lucruri pe care trebuie să le facem mai bine.

Astăzi prestația noastră nu a fost nici măcar acceptabilă”, a punctat mijlocașul danez al lui United.