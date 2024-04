Hagi a mai câștigat un pariu! Ionuț Cojocaru, „dublă” de senzație. Cum a marcat primele sale goluri pentru Farul în SuperLiga

Gică Hagi a mai dat o lovitură. Se numește Ionuț Cojocaru. Atacantul în vârstă de 20 de ani a marcat de două ori pe „Ion Oblemenco” în . Au fost primele sale goluri în SuperLiga.

Ionuț Cojocaru, noul pariu câștigător al lui Gică Hagi. „Doppietta” în U Craiova – Farul

Ionuț Cojocaru a impresionat pe toată lumea în prima etapă din play-off, atunci când a debutat ca titular la Farul. Atacantul a reușit o pasă de senzație la una dintre reușitele lui Louis Munteanu, care a marcat de două ori în

Acum, a venit rândul ca Ionuț Cojocaru să își deschidă cont în SuperLiga și în ceea ce privește golurile marcate. Vârful în vârstă de 20 de ani a reușit o „dublă” în prima repriză a duelului Universitatea Craiova – Farul. – vezi

Au fost primele goluri ale puștiului lui Hagi în tricoul „marinarilor”. Mai întâi, Cojocaru a marcat în minutul 21. El a reușit să restabilească egalitatea cu o execuție frumoasă, care nu i-a dat nicio reușită lui Laurențiu Popescu.

Apoi, același Cojocaru a stabilit scorul pauzei pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova – Farul 1-2. Atacantul constănțenilor a finalizat în minutul 45+4 o acțiune superbă a lui Ionuț Vînă.

Ionuț Cojocaru, comparat cu Denis Alibec: „Nu știu dacă îi place păpica”

Ionuț Cojocaru a stârnit aprecierile specialiștilor încă de la meciul din Giulești, când a fost titular în premieră la Farul. Basarab Panduru l-a comparat cu un alt mare atacant al României, Denis Alibec.

„Cojocaru are nişte lucruri bune. Are şi nişte lucruri pe care le-am văzut şi nu sunt…Mi se pare că face pe Alibec, dar e Cojocaru. Aşa mi se pare. Aşa se vede. Asta ţi-am spus. Văzându-l am spus că face pe Alibec.

Nu ştiu dacă îi place păpica, nu vreau să vorbesc fără să ştiu. Are ceva calitate. Face pe Alibec. El e Alibec în teren. El e tipul de jucător român care face exact ce nu trebuie”, a declarat Bassarab Panduru, conform .

Hagi l-a readus pe Cojocaru la Farul în pauza de iarnă, după ce, în prima parte a sezonului, atacantul a fost împrumutat la Petrolul Ploiești. Curios, „lupii galbeni” nu l-au folosit nicio secundă pe talentatul fotbalist brăilean.

100.000 de euro este cota lui Ionuț Cojocaru, conform transfermarkt.com