Hagi nu a uitat de Sheriff și își amenință jucătorii: ”Cine nu arată că e bun o să plece!”

Antrenorul și patronul echipei își avertizează toți jucătorii că în 4 săptămâni, până în luna septembrie, cei care nu se ridică la nivelul cerut vor pleca. Cu siguranță Hagi e încă supărat după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League, după acel 0-3 cu Sheriff Tiraspol, care îi va urmări pe constănțeni multă vreme.

Hagi își amenință jucătorii: ”Cine nu arată că e bun o să plece!”

, mai puțin eu. Din păcate mie nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Fotbalul are doar două faze, nu doar ofensiv, și fără minge trebuie să știi să joci. Am văzut azi, la Sheriff la fel, trebuie să reglăm lucrurile, o să vină probleme și mai mari. Când am făcut ce trebuie au fost momente bune. Mă rog, am avut noroc astăzi cu bara și cu un portar care două meciuri a jucat de nota 10 ambele meciuri.

Cine o să arate că-i bun o să joace, cine nu o să plece! Mai avem o lună până în septembrie, până în septembrie trebuie să selectăm. Clar că noi am ieșit campioni pentru că am făcut ambele faze, foarte bine, am fost cea mai bună echipă defensiv, cu tranziție, care făcea pressing incredibil, de asta am făcut rezultatele. Ofensiv știm să jucăm fotbal, dar jucătorii trebuie să fie disponibili. Am avut discuția cu ei în vestiar, sper să se schimbe lucrurile altfel o să avem probleme.

Vînă n-a făcut un meci bun, a avut o reușită, că a avut calitate, în rest mai are mult. Nu mai joacă de doi ani fotbal, a privit fotbalul de doi ani, acum începe să joace. Mai vedem, tolerăm, o să crească și la el presiunea și exigențele. Nu știu cum e Carnat, la noi comunicarea e, nu știu ce s-a întâmplat. Ce să vorbesc dacă nu știu. Sunt total diferite meciurile din campionat, în campionat trebuie să fii concret, pragmatic, ne cunoaștem adversarii foarte bine”, a transmis Gică Hagi.

ale sale din penalty, prin Ionuț Larie, însă pe lista marcatorilor s-a regăsit și Ionuț Vînă, fotbalist criticat de Hagi. ”Am fost dat afară de două ori fără niciun motiv şi aşa a fost să fie. Probabil a trebuit să trec prin aşa ceva pentru a mă contura pentru viitor. Eu le mulţumesc celor de acolo. Nu am nimic ce să le zic, doar că e o aberaţie totală ce se vorbeşte despre cele 5 milioane! Eu mi-am cerut doar drepturile salariale şi atâta tot, ca să se termine cu discuţiile astea. În rest, le urez succes şi să fie sănătoşi.

100% de asta aveam nevoie. E singura echipă din România unde voiam să mă întorc şi să joc. Mister îmi cunoaşte caracterul, îmi cunoaşte calităţile şi îmi dă încredere”, a spus Vînă, după meci. Adrian Porumboiu a măturat pe jos cu echipa lui Hagi imediat după eliminarea cu Sheriff, considerând că transferurile făcute de Farul au fost foarte slabe.

”E o părere subiectivă, pentru că ţin tare mult la Hagi. Dar, de data aceasta, cred că n-a fost suficient de bine pregătit prin transferurile pe care le-a făcut. Au fost câteva transferuri de umplutură. S-a văzut că sunt de umplutură, la jocul cu Sheriff. Chiar îmi pare rău. Hagi a fost şi un fotbalist de excepţie, îşi cheltuieşte banii personali, banii familiei, pentru ce? Sunt foarte puţini cei care îşi cheltuiesc banii familiei”, declara Adrian Porumboiu, pentru playsport.ro.

Victor Becali, cunoscutul agent de jucători, comenta această eliminare în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Orice echipă românească care merge mai departe e în interesul nostru al tuturor, indiferent de simpatiile noastre. Când e vorba de Hagi, nici nu cred că se mai ține cont de echipă. Toți am suferit, dar nimeni nu cred că a suferit mai mult decât el. Nici în momentul acesta nu cred că își explică ce s-a întâmplat în meciul ăsta. Cu Gică e greu să vorbești după meci. Cu Dan Petrescu, dacă pierdea, a doua zi nu vorbeam cu el, nu îl sunam, că nu răspunde.

Vă dați seama ce supărat e. Ce să vorbești cu el. Nu a dormit. El a fost cel mai supărat. Toți am fost triști, dar el a fost cel mai trist. Trebuie să fim conștienți că poate nu suntem acolo unde credem noi, dar totuși, cu Tiraspol… Nu mai e ăla de acum doi ani care îi bătea pe Real Madrid. Sunt probleme și la ei. Nu sunt salariile atât de mari la Tiraspol. N-are nimeni mai mult de 15.000 de euro. La Farul n-are nimeni 15.000, e adevărat”, a declarat Victor Becali.