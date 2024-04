Hakan Çalhanoğlu și-a fredonat maneaua preferată într-un podcast: „Iali iali iali“!

Muzică este tot mai globalizată, iar trendurile care vin însoțite de anumite melodii iau cu amploare internetul. Așa este cazul și unei manele celebre din România, care a apărut acum 12 ani, dar care și astăzi “bubuie”.

Hakan Çalhanoğlu, pe ritmuri orientale

Turcul a dezvăluit că melodia sa preferată este „Made in Romania“ de la Ionuț Cercel, fiul celebrului Petrică Cercel. Aflat într-un podcast online realizat chiar de echipa sa, Inter Milano, fotbalistul a și fredonat melodia sub amuzamentul moderatorilor.

Întrebat care este melodia sa preferată, Hakan Çalhanoğlu n-a ezitat și a nominalizat melodia românească. Mai apoi, gazdele podcastului au ascultat-o și au recunoscut că nu o cunoșteau.

Melodia lui Ionuț Cercel a luat amploare pe TikTok, după ce multe echipe de fotbal o folosesc ca sunet pentru video. În principal, sunetul este alipit de celebrări de la goluri, iar Parma, Atletico Madrid sau Inter o folosesc frecvent.

„Made in Romania“ a strâns 57 de milioane de vizualizări și are aproape 1 milion de like-uri. Majoritatea comentariilor din ultima perioadă sunt în limbi străine, cum ar fi turcă, indiana, spaniolă sau italiană.



Inter, aproape campioană a Italiei cu Çalhanoğlu pe teren

Hakan Çalhanoğlu a ajuns liber de contract la Inter Milano, după o trădare istorică. Turcul a rămas în orașul milanez după ce a petrecut 4 ani în tricoul celor de la AC Milan, cumpărat de la .

Însă, marile succese le cunoaște la . Inter mai are nevoie doar de 5 puncte în 6 etape pentru a fi campioană, având un avantaj de 14 puncte față de rivala AC Milan.

Hakan a avut o oferta din Arabia Saudită, iar declarațiile sale privind plecarea au înfuriat fanii lui AC Milan. Turcul și-a exprimat dragostea față de rivala Inter, motiv pentru care a și rămas în Italia.

„Da, e adevărat că am respins o ofertă din Arabia Saudită, dar agentul meu nu-mi spune detaliile pentru că știe că sunt concentrat pe munca mea la Inter. Am decis să nu părăsesc clubul pentru că iubesc Inter. Am un rol important și îi sunt recunoscător clubului că mi-a permis să progresez“, a spus turcul după oferta din Peninsula Arabă.