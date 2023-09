“Harry Potter” a transferat de la rivală ca să promoveze în prima ligă! FC Buzău, neînvinsă

Cu Andrei Prepeliță pe bancă, are un început de sezon foarte bun! După 5 meciuri, formația se află pe locul 2 în campionatul ligii secunde. În ultima etapa din deplasare, cea de la Dej, Gloria a fost condusă la pauză cu 2-0, iar la final, a câștigat, 4-2.

“Harry Potter” a transferat de la rivală ca să promoveze în prima ligă: “La FC Argeș și l-am avut și antrenor, acest lucru a contat foarte mult”

Golul de 2-1, unul spectaculos și cel care a relansat partida, a fost înscris de Ionuț Șerban, jucător cu ștate vechi în prima ligă: „Mă bucur foarte mult pentru că a trecut o perioadă foarte lungă de când nu am mai reușit să înscriu”, a spus Șerban, jucător la Gloria Buzău.

Ultima oară când Șerban a marcat a fost anul trecut, în decembrie, când evolua pentru FC Argeș. Cel care a reușit să îl convingă să vină la Buzău a fost Andrei Prepeliță: „Am fost coleg de echipă cu el la FC Argeș și l-am avut și antrenor, acest lucru a contat foarte mult”, a spus Ionuț Șerban.

„Sunt mulțumit de rezultate și echipa a arătat că are caracter”

la Gloria Buzău cu gânduri mari: „Nu vrem să mai jucăm baraje și să mai trecem prin ce au trecut băieții anul trecut. Vrem să promovăm direct”, a spus fotbalistul.

Tehnicianul Buzăului e satisfăcut de parcursul echipei de până acum: „Sunt mulțumit de rezultate și echipa a arătat că are caracter. Am fost conduși și am revenit și la Dej și acasă, cu Tunari și la Târgoviște.

Băieții mă înțeleg, eu îi înțeleg pe ei pentru că am fost fotbalist, orice problemă cu mine o discută deschis, găsim rezolvări la orice, dar și când e de muncă și de făcut treabă, trebuie să fim 100% concentrați”, a spus Andrei Prepeliță.

“Avem nevoie de răbdare, suntem o echipă nouă”

După primele 5 etape din campionatul Ligii a II a, Gloria Buzău se află pe locul 2, la egalitate de puncte, 11, cu cei de la Corvinul Hunedoara: „Nu aș vrea să vorbesc deocamdată de clasament pentru că au trecut doar 5 etape, lucrurile încă nu sunt clare. Multe dintre echipe nu sunt în forma maximă, nici noi nu suntem în forma maximă.

E și normal pentru că suntem o echipă nouă. Ne bucurăm pentru că am câștigat meciurile, chiar dacă prestațiile nu au fost la nivelul așteptărilor noastre. Avem nevoie de răbdare, suntem o echipă nouă şi ușor, ușor vom crește și jocul va fi unul estetic, frumos pentru toată lumea”, a precizat antrenorul Buzăului.

Gloria a început acest sezon cu un egal în deplasare, 0-0, cu CS Mioveni, urmat de o victorie acasă, 2-1, cu CS Tunari. În etapa a 3-a a obținut un egal, 1-1 în deplasare cu Chindia Târgoviște, apoi o victorie acasă, 1-0, cu Metaloglobus și una în deplasare, 4-2, cu FC Unirea Dej.