HBO a anunţat când se lansează serialul House of the Dragon, din universul Game of Thrones. Câte episoade are

HBO vine cu vești bune pentru fanii Game of Thrones, pentru că anul acesta va fi lansat serialul House of the Dragon, din universul celui original.

HBO a anunţat când se lansează serialul House of the Dragon

va fi lansat în vara acestui an, mai exact pe 21 august 2022, potrivit . Acesta va avea premiera pe HBO și pe HBO Max.

Serialul are la bază romanul Fire & Blood (Foc şi sânge) al lui . Acțiunea din House of the Dragon se petrece cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones și spunea povestea strămoșilor lui Daenerys și Jon, dar și a Casei Targaryen.

Intriga se va concentra pe războiul civil dintre frații Targaryen (numit și Dansul Dragonilor), Aegon II și Rhaenyra, asupra tronului, după moartea tatălui lor.

Din distribuție fac parte Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel şi Rhys Ifans.

Emma D’Arcy (Truth Seekers) și Matt Smith (The Crown, sezoanele 1 și 2) sunt personajele principale și joacă rolul prințesei Rhaenyra Targaryen și, respectiv, al prințului Daemon Targaryen. Paddy Considine (The Outsider) interpretează rolul regelui Viserys Targaryen, urmaș al regelui Jaehaerys Targaryen.

Luna trecută, Casey Bloys, directorul de conținut al companie HBO, a transmis că data de lansare a serialului spin-off nu a fost încă anunțată din cauza pandemiei de coronavirus. Acesta a mai spus că serialul va fi lansat la finalul verii sau la începutul toamnei, cel mai devreme.

este unul dintre cele mai așteptate seriale HBO de anul acesta. HBO a postat deja primele imagini din serialul care va avea premiera la finalul lui august.

Serialul Game of Thrones, un succes internațional

a fost difuzat în mai 2019. Serialul a devenit încă de la lansare unul dintre cele mai apreciate din lume. Fanii au fost încântați să afle că povestea personajelor nu s-a terminat.

Cărțile din seria Game of Thrones și cele opt sezoane ale serialului i-au adus scriitorului George R.R.Martin recunoaștere internațională, dar și o avere considerabilă, în valoare de peste 65 de milioane de dolari.

Primul volum aL seriei a fost publicat în 1996. Serialul a avut premiera în 2011 și a avut succes încă de la primul sezon.