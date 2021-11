Helmut Duckadam, mesaj sumbru pentru Universitatea Craiova înaintea derby-ului cu FCSB: „Dacă nu câștigă, iese din lupta pentru titlu!”

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB va avea loc duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 3 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 28 de puncte obținute după 16 meciuri jucate, iar FCSB se poziționează pe locul 2, cu 34 de puncte.

Helmut Duckadam, mesaj sumbru pentru Universitatea Craiova înaintea derby-ului cu FCSB

„Eroul de la Sevilla” susține că meciul cu FCSB este unul de maximă importanță pentru Universitatea Craiova. În opinia sa, formația olteană va ieși din lupta pentru titlu, dacă nu va obține toate cele trei puncte din partida de duminică.

„E un meci decisiv, chiar dacă suntem la început de retur. Dacă Universitatea Craiova nu câștigă acest joc, iese din lupta pentru titlu, din punctul meu de vedere.

Ar fi o diferență enormă față de CFR și nu văd cum ar mai putea să refacă acest lucru în retur sau în play-off. Nu văd o favorită între cele două. FCSB a câștigat destul de greu cu Botoșani, iar Craiova, în ultima partidă, a jucat slab. Va fi un joc interesant. Dacă se va termina egal, înseamnă că ambele echipe au ajutat-o pe CFR”, a declarat Helmut Duckadam, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Helmut Duckadam: „E un sfârșit de ciclu la CFR!”

a vorbit și despre din grupele Conference League, în urma căreia formația din Gruia a părăsit, practic, cupele europene.

Helmut Duckadam susține că, la golul doi, portarul Cristi Bălgrădean trebuia să-și mai aducă un jucător în zid. Totodată, a semnalat faptul că CFR Cluj trebuie să facă un schimb de generație, în rândul jucătorilor.

„Meciul am putea să-l comparăm cu cel dintre România și Islanda. Din partea danezilor, am văzut un fotbal cu multă muncă, dăruire. Nu e o echipă de speriat în Europa, dar știe ce vrea.

Iar folosim o expresie din asta, aiurea pe undeva: «Și-au dorit mai mult victoria». Au vrut mai mult. Jucătorii noștri se pare că nu știu să evolueze sub presiune.

Poate că e și un sfârșit de ciclu la CFR. Am văzut și aseară. Toată admirația pentru Deac, pentru toată cariera lui, dar am văzut, la un moment dat, faza aceea în care a scăpat ăla singur. Asta a fost diferența, au avut un plus de viteză. Oricât te-ai antrena, vârsta nu te iartă.

Din câte am înțeles, la CFR urmează un schimb de generații, pentru că au obținut performanțe fantastice. Și anul acesta, din punctul meu de vedere, sunt favoriți la câștigarea campionatului, pentru că au un lot valoros, dar acest lot este și el uzat după atâția ani.

Nu a fost greșeală de portar la golul doi. Singura greșeală pe care pot să i-o imput unui portar este aceea că a greșit puțin la zid, zic eu. Mai era nevoie de un jucător. A executat fantastic lovitura liberă, pe lângă zid, un fel de covrig. Dar, dacă mai era un jucător în zid…”, a mai spus Helmut Duckadam.