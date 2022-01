Helmuth Duckadam pornește războiul cu MM Stoica: „Nu e un fan al lui Edi! E deplasat și urât ce a făcut”

Fostul președinte de imagine al vicecampioanei României a spus că orice antrenor care nu este agreat de Mihai Stoica va avea parte de un tratament urât la despărțirea de FCSB.

Totodată, Helmuth Duckadam i-a adus aminte lui MM Stoica și de Ronny Levy, antrenorul israelian, pe care l-a adus la FCSB și care a rezistat doar opt etape.

Helmuth Duckadam pornește războiul cu MM Stoica

Helmuth Duckadam a pornit un adevărat război cu MM Stoica, luându-i apărarea lui , care a fost criticat recent de managerul „roș-albaștrilor”.

„Eroul de la Sevilla” a spus că și-ar dori ca și „tricolorii” să joace modest, dar să câștige meciurile, așa cum a fost acuzat de Mihai Stoica:

„Mihai Stoica nu a fost niciodată un fan al lui Edi Iordănescu. Nu a avut ce face când a venit, de-asta nu a spus nimic.

Ideea e în felul următor, eu mi-aș dori ca Edi să riște să fie selecționerul României pentru șase luni și să joace urât, dar să câștige cu 1-0”.

„Mi se pare o declarație deplasată și urâtă!”

Helmuth Duckadam a continuat și a spus că i se pare deplasată declarația lui MM Stoica la : „Dacă nu ai fost agreat de Mihai Stoica, așa se întâmplă la despărțire, să ai parte de astfel de declarații”.

„Amintesc că MM l-a adus pe Ronny Levy, care a stat doar opt etape și nu l-am auzit să facă astfel de declarații după plecarea lui de la club. Mie mi se pare o declarație deplasată și urâtă din partea lui”, a mai spus Helmuth Duckadam, la TV .

„Noi am avut un parcurs de excepție, am avut 13 meciuri în care am câștigat 11 meciuri și am făcut două egaluri. Cine s-a gândit că ei vor câștiga meci de meci? Nu e nicio problemă cu Toni Petrea.

, chiar dacă obțineam rezultate bune, iar când întâlneam echipe care joacă, precum Botoșani sau UTA, Toni are cinci meciuri câștigate și un egal.

În continuare avem două meciuri foarte grele, ei vin cu forță mare”, a spus recent Mihai Stoica.