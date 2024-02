Horațiu Feșnic l-a eliminat pe Leo Grozavu în pauza confruntării dintre FC U Craiova 1948 – Poli Iași, însă tehnicianul moldovenilor nu înțelege pentru ce a văzut roșu. Cornel Șfaițer a dezvăluit că antrenorul caută dreptatea la Comisii, iar conducătorul din Copou vine cu detalii din interior.

Horațiu Feșnic, bruscat de Leo Grozavu? „Sper ca pe viitor să fie mai echilibrat!”

după ce a văzut direct cartonașul roșu cu FC U Craiova 1948. Cornel Șfaițer a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a lămurit situația antrenorului, dar și ce s-a întâmplat pe culoarul spre vestiare.

Oficialul din Copou spune că Leo Grozavu nu l-a bruscat pe Horațiu Feșnic în drumul către vestiare. , iar Cornel Șfaițer spune că este a patra eliminare pe care o dictează arbitrul din SuperLiga tehnicianului.

„Leo e la Comisii pentru că a dorit să meargă și am fost de acord să meargă. Să se apere în primul rând pentru că îl cunosc când greșește, cred că este la a patra eliminare a domnului Feșnic. Ați văzut ce discurs a fost, în câteva secunde nu se pot întâmpla minuni.

Trebuie să spui vorbe prea grele să jignești pe cineva în trei secunde, ați văzut imaginile. Până la urmă este antrenorul nostru, de asta este plătit să avem antrenor pe banca, să dea indicații. Suntem la un sport de echipă, nu suntem la șah sau alt sport.

Este roșu direct și cred că nu se pune problema, vom vedea. Este un joc important cu Dinamo și îmi doream să fie Leo pe bancă. Îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul acesta, este un moment greu și al nostru. Toată lumea are nevoie de antrenori pe bancă, să conducă echipa, să îi pună calitățiile în valoare”, a spus Sfaițer.

Este ceva personal între Leo Grozavu și Horațiu Feșnic: „Sunt 10 ani de atunci”

„Suntem într-o luptă ca niciodată, trebuie să avem brigăzi competente, cu experiență, să fie imparțiale și să nu mai avem parte de asemenea discuții vizavi de arbitraj. Am fost printre cei mai vocali și am dorit arbitrajul VAR, chiar am susținut.

Cu o tehnologie în plus și o echipă de arbitri, să se susțină unul pe altul și să nu mai avem probleme de arbitraj. Asta cred că își doresc toți conducătorii din fotbalul românesc, nu numai Politehnica Iași.

Mie mi-a plăcut la debutul lui în SuperLiga, chiar l-am admirat. Este un arbitru cu o carieră în față și cred că are nevoie să fie mult mai concentrat, echilibrat și să facă jocuri bune în campionatul nostru și să aibă parte de jocuri mult mai des în Europa.

Leo nu își amintește, poate este ceva personal. La Botoșani îmi aduc aminte la meciul cu Dinamo, acum 10 a fost prima dată. Îmi aduc aminte că a venit lângă mine și sunt 10 ani de atunci. La Botoșani a avut parte de două eliminări și una la Sepsi, cred că este a patra.

Vedem în fața Comisiei ce se întâmplă, roșu e luat. Leo nu înjură arbitrii, să îi întrebați pe toți arbitrii. Proteste, a avut de reproșat Horațiu că nu a dat bună ziua. Sunt prea sensibili, s-au întâmplat lucrurile în câteva secunde. Ar fi trebuit să se întâmple ceva prea grav ca să scoți roșul direct”, a adăugat Șfaițer.

Cum se apără Leo Grozavu: „Nu l-a bruscat, a întins mâna”

Leo spune că nu l-a bruscat, a întins mâna. Așa mi-a zis și mie, am coborât și am mers împreună la aeroport. Ne-am despărțit aseară, el a luat decizia să meargă la Comisie. Trebuia să fie cu echipa azi pentru că vineri avem meci, dar dacă merge să se apere când e vinovat plătește, dar acum se consideră nedreptățit.

Am încercat să întreb la Craiova să văd imagini pe culoar, s-a discutat că a plecat spre arbitrii, dar nu am posesia imaganilor. Ce mi-au spus și ceilalți din cadrul clubului, ofițerul de presă, team-managerul și băieții de la noi din club.

Era și o parte din presă, doar știți cum este la finalul jocului. Sper să avem antrenor cât mai repede, sper pe viitor să fie mai echilibrat. Sper să nu fie vânat, să stea cu mâinile legate”, a declarat președintele la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct la ora 10:30, pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.