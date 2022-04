Horațiu Feșnic, delegat din nou la FCSB – Universitatea Craiova. Arbitrul i-a enervat pe olteni la derby-ul din sezonul regulat

În absența celui mai bun arbitru român, Ovidiu Hațegan, care a fost forțat să pună pauza activității din cauza problemelor de sănătate, cel mai tare meci al etapei a treia din play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1 a fost dat pe mâinile celui mai de perspectivă cavaler al fluierului.

Horațiu Feșnic va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Horațiu Feșnic (32 de ani) va oficia așadar . Derby-ul se va juca pe Național Arena, duminică, 3 aprilie, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

Centralul din Cluj-Napoca va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Grigoriu și Sebastian Gheorghe, în timp ce Iulian Dima va îndeplini rolul celui de-al patrulea oficial.

Feșnic, care este arbitru FIFA din anul 2017, a arbitrat și ultimul duel dintre cele două rivale la titlu, desfășurat în returul sezonului regulat, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Atunci, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2 și, deși au primit o lovitură de pedeapsă, .

ADVERTISEMENT

„Horațiu Feșnic să își analizeze arbitrajul din acest meci. Bancu putea să continue acea fază, dar este lovit de Crețu. Nu știu dacă este intenție sau nu, dar îl lovește.



Apoi îi dă galben lui Houri și simulare la o fază la care a fost fault. Iar apoi luăm gol pe acel final”, a criticat, atunci, Laurențiu Reghecampf, prestația „centralului” clujean.

ADVERTISEMENT

Arbitrul clujean, pe placul lui Gigi Becali

Deși este din Cluj-Napoca și a făcut junioratul la CFR Cluj, Horațiu Feșnic este un arbitru care l-a impresionat pe Gigi Becali. În 2017, anul în care a fost inclus pe lista FIFA, finanțatorul vicecampioanei spunea despre „Sfeșnic” că e cel mai bun „fluieraș” român.

„Cel mai bun arbitru este, după părerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r. Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui Sfeșnic.

ADVERTISEMENT

Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt”, declara Gigi Becali.

ADVERTISEMENT