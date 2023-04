Horațiu Feșnic i-a cerut iertare lui Gigi Becali! Arbitrul s-a căit după ce a „distrus” Rapid – FCSB 1-0: „I-am dat mesaje de la 3 până la 7 dimineața”

Gigi Becali , informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, ca urmare a arbitrajului controversat al lui Horațiu Feșnic la derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0. „Centralul” și-a cerut scuze în fața patronului roș-albaștrilor.

Horațiu Feșnic i-a cerut iertare lui Gigi Becali: „’Îl înțeleg perfect’”

Gigi Becali a luat foc după la derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0 în etapa a 5-a a play-off-ului. Patronul roș-albaștrilor a precizat că „centralul” trebuia să-i elimine pe Onea și Grigore după atacurile dure la adresa lui Coman și Compagno.

După ce a răbufnit la adresa arbitrului, latifundiarul din Pipera a mărturisit că Horațiu Feșnic și-a cerut iertare prin intermediul altei persoane. „I-am dat mesaje și lui Feșnic. Feșnic a trimis vorbă prin cineva: ‘Spune-i lui Gigi să mă ierte. Nu îi răspund la mesaje, dar îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut’.

(n.r. v-a transmis așa ceva?) Da. Că mă înțelege perfect pentru ceea ce fac. Îți dai seama că i-am dat mesaj toată noaptea. Dacă omul a spus așa. ‘Să mă ierți!’ Și-a cerut iertare, eram prea supărat, și cu asta-basta. Ce vrei să fac? Sunt un om.

La ce-a făcut i-am dat și eu mesaje de la 3 noaptea și până la 7 dimineața când m-am sculat. După ce am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. Nu trebuie să răspunzi cu pace la pace? După ce am citit mesajele m-am ușurat. Am terminat bâlciul”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali i-a răspuns lui Răzvan Burleanu: „Niciodată în viață nu am dat bani la arbitri”

Răzvan Burleanu a vorbit pe amplu la finalul Adunării Generale a FRF despre scandalul provocat după arbitrajul lui Feșnic la derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0. Președintele Federației Române de Fotbal a trimis săgeți către patronul roș-albaștrilor, după ce .

“Niciodată în viață nu am dat bani la arbitri. A fost o singură dată cu Jean Pădureanu (n.r. fost patron la Gloria Bistrița). La Intercontinental, să fim protejați. I-am dat 5.000 de dolari, că, ‘domne’, e bine să fim protejați. Când am văzut că la primul meci, cu Național, ne-au rupt, i-am zis să îmi dea banii înapoi.

A mai fost odată la Brașov. Niciodată nu am dat vreun ban la un arbitru! Nu era vorba de corupție. Era vorba să nu fim furați, nu să furăm. Niciodată în viața mea nu am dat bani. Dacă eu voiam să fac corupție cu arbitri, era șef la arbitri Grigorescu. Mi-a cerut o dată 10 mii împrumut. I-am zis că nu îi dau, să nu se interpreteze. Dacă voiam, îi dădeam 100 de mii.

„Nu am făcut corupție. Nu stă în sângele meu”

Dacă voiam să fac aranjamente, trebuia la un singur meci, să fac egal cu Iași. Mi s-a oferit să îl câștig, pe o sumă mică. Nu am acceptat. Cel ce face corupție nu primește cununa dacă nu respectă regula. Am respectat legea dreptății și am primit cununa de la Dumnezeu în fotbal.

M-am calificat și am bătut-o pe Galatasaray. Nu am făcut corupție că nu stă în sângele meu, în ADN-ul meu. În ADN-ul meu e dreptatea. Fără să știu eu, nu există. O singură dată a mai fost vorba, să facem un egal. Dacă vreți să facem un egal, eu nu mai vin, eu vreau fotbal, să mă lupt. Le-am zis că, dacă o singura dată mai fac așa, eu ies.

Nu am controlat niciodată sistemul în fotbal, nu m-a interesat să îl controlez. Dacă voiam, puteam să controlez și iarba la FRF. Eu controlez ce este al meu, casa, curtea mea, averea mea”, a mai spus Gigi Becali.