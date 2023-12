Horațiu Moldovan a rupt tăcerea după ce Rapid nu a mai câștigat de 3 etape: „Asta e cea mai mare problemă”

Horațiu Moldovan e unul dintre cei mai importanți jucători din Giulești, însă . Concluziile sale după un nou semieșec al giuleștenilor.

Horațiu Moldovan, concluzii după Botoșani – Rapid 0-0: „Nu am făcut un meci strălucit”

Lui Horațiu Moldovan nu îi vină nici acum să creadă că Rapid nu a câștigat împotriva „șepcilor roșii”: „Chiar nu știu ce să vă spun. La 2-0 cu U Cluj cred că nimeni nu se gândea că poate fi această întorsătură”.

, lucrurile nu s-au schimbat în bine, iar titlul pare din ce în ce mai departe: „Am făcut o repriza a doua catastrofală și acum cu Botoșani nu cred că am făcut un meci strălucit.

Era important să obținem 6 puncte nu unul dacă vrem să ne batem la titlu. Asta e cea mai mare problemă. Cumva, am muncit degeaba până acuma. Am câștigat cu FCSB și Craiova și ne încurcăm cu echipele mai slab cotate”.

Horațiu Moldovan surprinde: „Meciul cu CSM Alexandria e cel mai important de până acum”

Jucătorii Rapidului au avut o mică ședință la finalul meciului: „Eram supărați că toții, dar n-a fost vorba de scandal, pentru că suntem foarte uniți la Rapid. Suntem băieți cu caracter toți, dar ne puneam o întrebare: Ce trebuie să facem, să schimbăm ca să ne revenim și să avem rezultate”.

Cristiano Bergodi nu se aștepta nici el ca echipa sa să ajungă la trei meciuri consecutive fără victorie: „În vestiar nu a spus prea multe, doar că nu se aștepta să avem acest rezultat. Încă n-am făcut vizionare la meci că am avut refacere”.

Horațiu Moldovan a surprins din nou când a prefațat meciul din Cupa României: „Ne-am complicat puțin situația și în Cupă, dar cred că e cel mai important meci de până acum. Obiectivul nostru principal este câștigarea Cupei și clasarea pe locurile 1-3. Trebuie să câștigăm cu CSM”.

Pleacă în iarnă de la Rapid?

Horațiu Moldovan are o clauză de reziliere de 800.000 de euro, așa că poate pleca oricând de la Rapid dacă un club va achita această sumă: „(n.r. – Rămâi la Rapid până în vară?) Asta e o întrebare pe care am primit-o în ultimele două săptămâni foarte des, mai am patru meciuri la Rapid și apoi se va deschide perioada de transferuri.

Dacă cineva se va decide să plătească clauza, atunci mă pot gândi dacă fac pasul afară sau rămân în continuare la Rapid. (n.r. – Eu simt că mai degrabă pleci în iarnă) Chiar dacă aș știi, v-aș spune, dar n-am primit foarte concret, doar discuții”.

Horia Moldovan, dezvăluiri din vestiarul Rapidului după 0-0 la Botoșani