Horațiu Moldovan și-a pus cenușă în cap după eroarea din Farul – Rapid 2-1: ”A fost o gafă mare. Îmi pare rău”

”Marinarii” lui Gică Hagi în fața formației lui Adrian Mutu, încheie sezonul regulat pe locul 1 în clasament și pornesc în play-off cu prima șansă la câștigarea titlului.

Eroarea făcută în Farul – Rapid 2-1 l-a marcat pe Horațiu Moldovan

La finalul întâlnirii Farul – Rapid 2-1, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din SuperLiga, portarul Horațiu Moldovan a vorbit despre eroarea de la golul reușit de Adrian Mazilu și și-a cerut scuze că din cauza sa s-a pierdut jocul.

”A fost o atmosferă frumoasă, îmi pare rău să suporterii noștri n-au avut acces. Nu meritam să pierdem, am făcut eu o greșeală mare, mi-o asum. Nu caut alibiuri, a fost o gafă mare. Încă nu am văzut reluările, îmi pare rău că am făcut-o în acest meci. Nu pierdeam dacă nu făceam eu acea gafă.

Nu mai contează cu cine jucăm în prima etapă din play-off, vom juca împotriva tuturor. Sper să facem o figură frumoasă și să ne îndeplinim obiectivul, să mergem în cupele europene.

Cred că au o echipă foarte bună cei de la Farul, jucători cu calitate în față. Vreau să-l felicit pe Mazilu, deși n-a dat un gol foarte greu. E un jucător talentat de care vom mai auzi.

De ce să nu sperăm la titlu? Cu două victorii poți să ajungi pe primul loc, dar și cu două înfrângeri poți ajunge pe 6, să nu mai ai nicio șansă la campionat”, a declarat Horațiu Moldovan.

Sefer, explicații pentru bucuria de la gol

Mijlocașul Antonio Sefer s-a arătat nemulțumit de înfrângere, însă este fericit că a reușit să marcheze după o pauză îndelungată: ”Știam că ne va aștepta un meci greu, am luptat, dar suntem dezamăgiți că nu am câștigat.

N-am mai marcat de mult timp și am vrut să-i răsplătesc încrederea lui Mister și de aceea m-am dus să mă bucur cu el. Am alergat foarte mult, am avut determinare, dar ne-a lipsit inspirația în fața porții. Trebuie să fim încrezători în play-off.

Golul îmi dă încredere. Mă antrenez foarte mult, plec ultimul de la ședințele de pregătire, vreau să fiu la înălțime pentru că e presiune mare pe mine. În play-off va fi care pe care, sper să facem o treabă bună. Fiecare are șansa lui”, a spus Sefer.

În schimb, co-acționarul Victor la Ovidiu și nu crede că echipa condusă de Adi Mutu se poate bate pentru titlu și a menționat că obiectivul este clasarea pe loc de cupe europene.