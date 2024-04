Horia Ivanovici aplaudă reacția lui Radaslavescu. „Mi-a plăcut! Va picta după ce pleacă din Iad!”

a avut o ieșire de furie și de frustrare, semn că nu i-a picat prea bine Totuși, el a fost apărat de Horia Ivanovici la emisiune transmisă LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Horia Ivanovici, impresionat de reacția lui Eduard Radaslavescu: „Va picta după ce va pleca din Iad!”

Eduard Radaslavescu nu a reacționat prea bine în momentul schimbării din minutul 28 al meciului cu Farul. Chiar dacă a fost încurajat de colegi, și a ratat astfel sărbătoarea alături de fani de la finalul partidei.

Totuși, reacția sa de supărare ar putea fi un lucru bun pe viitor. Arată că îi pasă de ceea ce se întâmplă și l-ar putea ambiționa și mai mult, lucru remarcat de moderatorul Horia Ivanovici la emisiune disponibilă în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Eu vreau să vă spun un singur lucru despre Radaslavescu. Faptul că până la urmă el a avut atitudinea asta, a plecat supărat la vestiare, s-a izolat în vestiar… Mie îmi place, înseamnă că a avut orgoliu băiatul, până la urmă.

Da, nu e ok că pleci frustrat. Dra trebuie să-l înțelegem și pe Radaslavescu. E și el om, are și el orgoliul lui, are personalitatea lui. Dar faptul că s-a supărat, că s-a înfuriat. că s-a izolat poate că cine știe… Poate că e ok. Poate că va fi un debușeu pentru el și va reveni mai puternic. Pentru că e un lucru adevărat, oameni buni. Ce nu te omoară te întărește! Și asta chiar este adevărat.

Să vă dau un exemplu. Radaslavescu dacă pleacă mâine, se duce la Poli Iași să spunem, cu toată experiența și cu toată presiunea pe care a resimțit-o la FCSB, pictează la Poli Iași. Vă dați seama ce a ieșit din presiunea asta și din Iadul ăsta, cu ghilimelele de rigoare, din nebunia asta și din faptul că e presiune și că trebuie să joci mereu sub presiune.

La orice echipă se va duce Radaslavescu, atunci când va pleca de la FCSB, el va picta. De ce? Pentru că până la urmă această presiune îl va ajuta să se întărească. Și nu va mai fi impresionat de nimic.

Și va fi un alt Radaslavescu, jucător care poate să explodeze, pentru că valoare are, e un băiat ok. Depinde cum privești lucrurile. Poate că presiunea asta a lui Gigi Becali pe mulți îi va întări. E vorba aia că fierul se călește și devine oțel doar la presiune”, este discursul-manifest al lui Horia Ivanovici despre „cazul Radaslavescu”.

Horia Ivanovici despre foștii antrenori de la FCSB: „Toți au plecat pe cârca de bani!”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a vorbit apoi și despre așa-zisa postură ingrată în care ar fi puși antrenorii de la FCSB în momentul în care Gigi Becali le impune formula de start sau schimbările ce trebuie operate. Ei nu ar trebui să se plângă de această situație, deoarece primesc o răsplată pe măsură pentru faptul că-și trec FCSB în CV.

„Mai e ceva, atenție! Să nu uităm un lucru foarte important, apropos și de antrenori, și de toți ceilalți… Da, nu e plăcut să ți se spună din lojă, de acasă «Schimbă-l pe ăla!». E neplăcut. Dar pe de altă parte, nu e niciun antrenor de la FCSB care să nu fi plecat pe milionul de euro după ce avut FCSB în CV. Deci da… Gigi ia, dar îți și dă!

Pentru că ai CV-ul și toți au plecat pe cârcă de bani. Gâlcă pe cârcă de bani… Dică la un moment dat a plecat pe bani mulți, după aia, mă rog, s-a întors foarte repede. Charalambous va pleca pe cârcă de bani. Olăroiu nu mai discut. Reghecampf nu mai discut. Și Toni Petrea a făcut bani într-o vreme. De ce? Pentru că FCSB-ul îți asigură un cec în alb”, a mai spus Horia Ivanovici la FANATIK NSUPERLIGA.

