Horia IVANOVICI, revoltat: “Măi, nesimțiților, bunicii se sufocă și mor la ATI, iar Raed Arafat face ședință cum să salveze FCSB? Hai, marș din funcții!”

Horia Ivanovici ia atitudine în cazul scandalului excluderii de la carantină a lotului FCSB la întoarcerea din Antalya, după ce Gigi Becali a dezvăluit public cum l-au învăţat şi ajutat ajutat DSP-urile şi Raed Arafat, şeful DSPU, să fenteze legea!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a scăpat rău oile prin porumb, în interviul răstit pe care l-a dat colegilor de la gsp.ro. Dan Udrea l-a provocat pe patron până a muls totul de la el… Creierul lui Gigi a stat cuminte în buzunarul jurnalistului pe tot parcursul unui dialog halucinant chiar și pentru România debusolată de astăzi.

O analiză amănunțită a dezvăluirilor la ceas de seară duce la concluzii care te înfioară. Sau te scârbesc… Nu explicațiile și minciunile lui Gigi șochează – am devenit imuni la asta! – ci tonul, superioritatea, obrăznicia machidonului, care devoalează în fapt fața hâdă a unui întreg sistem medical românesc, sufocat de prieteșuguri, complicități, lăcomie, dar mai ales de o crasă nepăsare față de românul de rând. Un dispreț continuu, care a făcut aproape 10 milioane de români să plece din țara lor, fără să mai arunce nici măcar o privire în urmă…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, editorial plin de revoltă: „Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, valetul de serviciu de la Palatul lui Gigi”

Ce-am aflat din interviul lui Udrea… În primul rând, că Gigi Becali vorbește și îl tratează pe Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, ca pe valetul de serviciu de la Palat. „Ce-s tâmpeniile alea? Te-au pus dracii să declari lucrurile alea”, îl ia la „trei” Gigi pe unul dintre, teoretic, cei mai importanti oameni din linia întâi a războiului anti-coronavirus, șeful DSP Ilfov. Umil, Teuțu se spovedește la Preafericitul Gigi și își recunoaște „vina”: „Am dat un interviu în care am spus tâmpenii”. Iar la final, plusează în încercarea disperată de a-l potoli pe patron: „M-a luat valul!”

Până aici să zicem că ne-am amuzat, dar gravitatea vine când Gigi Gură Mare îl dezbracă public pe acest Negulescu! «Băi, Gigi, să te învăț eu cum să faci, ca să nu intrați în carantină!» Adică tu mă înveți și apoi zici ce zici în interviu…”, îl dă de gol Gigi pe fraier, în stilul casei. Deja toată tărășenia are un puternic damf penal, pe undeva prin zona de favorizare a infractorului și mai găsesc instituțiile abilitate ale statului vreo 3-4 capete de acuzare dacă vor…

ADVERTISEMENT

Iar întrebarea care rămâne în aer este de ce îi e atât de frică ditamai directorului DSP Ilfov de un personaj, chiar dacă milionar și influent, până la urmă în afara sferei sale de activitate? Senzația este că Negulescu a făcut pe el când l-a apelat, furios, latifundiarul! Să fie groaza de axa jupânilor Gigi – Pandele – Firea, nașu și finii, care, conform ultimei anchete a jurnaliștilor de la Rise Project, ar stăpâni fără rival mare parte din Ilfov? Dacă mă mătrășesc ăștia? Prostie? Sau, pur și simplu, Teodor Negulescu este un fătălău?! Chiar sunt curios, Teuțu îl consilia gratis pe nea Gigi? Daaaa… Sigur așa trebuie să fi fost…

Am intrat pe pagina oficială a DSP Ilfov și am descoperit că domnul director câștiga anul trecut 9980 de lei, plus spor brut de la Guvern, plus spor pentru indemnizație de hrană, plus spor vouchere vacanță, total vreo 17.000 de lei lunar! Hai, că mai mergea, eventual, şi un spor Gigi Becali…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum l-a compromis Gigi Becali pe Raed Arafat, la ceas de seară

În mare formă, neastâmpăratul Becali l-a dat afară și pe Raed Arafat, a cărui poză de Eliot Ness al sănătății dâmbovițene a cam început să se mototolească pe ici pe colo, prin părțile esențiale… Cel puțin asta trebuie să se întâmple dacă vrem o Românie integră, o Românie a respectului față de cetățenii ei: demisia imediată a lui Arafat!

Gigi continuă dezvăluirile de senzație, cum îi place să se fălească, în timp ce capcana lui Udrea se închide tot mai mult: „Raed Arafat a convocat acea ședință de care v-am spus… Din cauza presei, au făcut o ședință exclusiv pe acest caz și atunci, ca să nu existe nicio problemă, ni s-a recomandat că ar fi mai bine să avem și un joc disputat în acest turneu, să nu mai fie emoții…” Iar la final, Gigi vrea să-l laude, dar îl bagă și mai mult pe Arafat în rahat: „Raed e băiat deștept, n-a ținut dușmănie la adresa mea!…”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și ca să vă convingeți cât de duplicitar este acest Raed Arafat – omul aflat de ani de zile pe primul loc în preferințele românilor ca incredere! – , iată ce declara presei șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România după aterizarea echipei FCSB pe Otopeni: „Singurii care pot explica motivele pentru care au permis accesul în România al unor persoane care au venit din Turcia, din zona galbenă, sunt cei de la DSP București. Doar ei pot să dispună necarantinarea.”

Ca o panseluță… Nu știam că panseluțele put în halul ăsta! Omul nu cunoaște nimic, gura nu-i miroase, deși domnia-sa în persoană (cel puțin așa l-a turnat Becali) ar fi prezidat ședința pe banii nostri, ai fraierilor de contribuabili, în care s-au căutat cu înfrigurare soluții pentru salvarea FCSB-ului. Pentru că, nu-i așa, situația steliștilor era una deosebit de gravă, la fel cum este și titulatura departamentului păstorit de onor Arafat: pentru Situații de Urgență! Voila… iarăși ai avut, nea Gigi, dreptate!!

ADVERTISEMENT

Aștept reacția ministrului – justițiar Vlad Voiculescu! Ești leu sau pisoi zgribulit?

Vă dați seama, ce rușine! Îți trebuie lămâie multă să reziști în aceste vremuri… Mor oamenii pe paturile de spitale… Măi, hoitarilor, mor românii ca niște câini, se sufocă și zgârie tăblia patului bătrânii la Terapie Intensivă, infectații sunt abandonați pe culoare fiindcă nu mai sunt locuri, disperă mame și tați, copiii își pierd bunicii și frații, în fiecare zi câte o dramă neștiută cutremură țărișoara asta, iar Arafat, Ministerul Sănătății și ceilalți responsabili fac o ședință de urgență doar ca să salveze pielea FCSB-ului…

Ce mizerie națională! Ce dezamăgire! Iar plutind peste, „he, he, he”, râsul isteric al lui Gigi Becali, de toți și de toate. Halal conducători, halal țară… Nu știu, sincer, dacă ne mai vindecăm vreodată!

ADVERTISEMENT

Aștept acum cu mare interes reacția noului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Are o faimă de intransigent și de justițiar. Ani de zile a fost vehement public și a arătat cu degetul fix astfel de abuzuri. A avut un răget puternic, care l-a propulsat la Putere. Domnule Voiculescu, ești leu sau un pisoi zgribulit? Pentru că, domnilor efemeri, funcțiile pe care le aveți vă obligă să serviți necondiționat interesele oamenilor de rând, nu interese private sau chiar propriul interes… Cum adică să-i înveți la nivel guvernamental să fenteze legea? Cum așa? Și s-o și recunoști public… E noaptea minții!

Vreau să văd ce pot cu adevărat Vlad Voiculescu, USR-ul… Vreau să văd dacă vor… Au șansa să iasă în față cu legea în mână și să facă dreptate! Să le demonstreze românilor că promisiunile electorale ale USR, ale noului Guvern, n-au fost simplă demagogie pentru voturi și chiar se va schimba ceva. Dacă nu, sunt toți ceea ce bănuiam de mult: aceiași mizerie!