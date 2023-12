Horia Ivanovici, Reverență de final de an pentru rapidiștii Coman și Măldărășanu

La final de an, ninge cu ierarhii. Am tot căutat prin cufărul sportului românesc și, în afară de Edi Iordănescu și naționala de fotbal a României, Răzvan Burleanu sau nemuritorul canotaj, nu am găsit mai nimic…

Anul sportiv 2023, nefardat: praf Popovici, lipsă Halep, praf Neagu!

… Neagu? Mai mult nu a putut! A vrut să joace, să ajute, dar, pur şi simplu, nu a fost în stare! A trădat-o fizicul… şi mai mult

La fel și David Popovici, campionul nostru care mai trăiește doar din PR! Dacă dai glazura la o parte, tortul are un gust înţepat dulce-amărui, la fel ca rezultatele mai mult decât modeste ale campionului din inimile noastre.

Dar, ca buni români, îi dăm înainte cu pilde și citate emoționale, doar-doar nu s-o prinde lumea că 2023-ul sportiv a fost praf! Crunta realitate pe care o mai fardăm: praf Neagu, lipsă Halep, praf eruditul Popovici! Dar sunt ai noștri, îi iubim, deci… să rămână că sunt eu exagerat de pretenţios. Şi să aibă un 2024 de povestit nepoţilor!

Super-campionii mei vin de la… Sibiu

Evident că nu poți să-i compari pe Dani Coman și Marius Măldărășanu cu cei trei super-campioni. E mai mult decât exagerat… Dar în lipsă de eroi, eu i-am ales pe ei…

Cu bani de nimic, ocupă loc de play-off! Hermannstadt joacă spectaculos, nu de primele 6, ci de primele 2! Își permite să vândă și jucători liderului FCSB. Și nu oricum, ci pe vreun milion de euro. Asta înseamnă, în traducere, mai departe.

Coman şi Măldărăşanu, doi profesionişti, doi pasionaţi!

Pe Dani Coman nici nu-l simţi. Face potecă zilnic spre Primărie. Nimic spectaculos, dar mereu eficient. Tot timpul cu gândul la managementul fotbalului.

Pe Măldă îl mai remarc când le dă sfaturi tehnice jucătorilor şi e surprins pe cameră. Dacă n-aș ști că este antrenor la Sibiu, aș crede că a rămas înțepenit în istoria Rapidului. Criogenat, undeva în spatele tabelei din mult-iubitul Giulești…

Doi profesioniști, doi pasionați! În viitor, duo-ul perfect pentru un nou titlu sub Podul Grant. Ador fotbalul total al lui Hermannstadt. Să nu râdeți, dar le știu pe de rost primul „11”, precum pe al Craiovei ’83 sau al Stelei ’86. Creionat strategic de Coman și antrenat de ofensivul Măldărășanu.

Un cuplu de meseriaşi pentru fotbalul românesc

O spun eu, fiindcă ei sunt prea modești… N-ar avea curajul, deși merită din plin, să-i ceară nimic nici măcar lui Moș Crăciun!

Sărbători Fericite, Dani şi Marius, și respect până în vârful bradului!