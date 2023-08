Horia Ivanovici s-a săturat de păcăleli. „Bă, Croitorule, lasă-ne în pace!”

Federația Română de Fotbal a anunțat încă din sezonul trecut faptul că . În ciuda regulamentului, legea continuă să fie ocolită. Un exemplu clar îl reprezintă prezența lui Croitoru la FC Botoșani, care antrenează echipa din umbră, deși nu are cursurile făcute.

Horia Ivanovici îi cere lui Croitoru să respecte legea

Marius Croitoru continuă să-și bată joc de regulile FRF și antrenează în continuare în SuperLiga, deși nu deține licența Pro. Este acoperit la Botoșani de Mihai Ciobanu, care figurează în acte ca antrenor principal, dar se știe clar cine ia cu adevărat deciziile tehnice.

Totuși, din Croitoru, văzut la un moment dat o mare speranță a antrenoratului din prima ligă, nu arămas decât praful. Rezultatele la ultimele echipe antrenate au fost catastrofale, acum FC Botoașani e „lanterna roșie”, ba, mai mult, A încasat deja 4 cartonașe galbene și va fi suspendat runda viitoare, contra Oțelului.

Este și acesta unul dintre motivele pentru care la s-a cerut răspicat respectarea Regulamentului, moderatorul Horia Ivanovici și invitații săi fiind de părere că numai așa vom avea parte de progres.

“Ce facem cu băieții aceștia? Cu Croitoru? Care în continuare sfidează tot? De ce tot timpul trebuie să eludăm legea, de ce nu putem fi oameni normali? Am plecat pe o linie, am zis începem un nou campionat, pe niște reguli. De ce unii nu vor să respecte regulile? Eu nu înțeleg. S-a dat un mesaj clar.

De ce trebuie să fim români în continuare? De ce? Eu nu înțeleg. Vrei să-ți spun ceva? Aș face regulamentul în așa fel încât să nu existe nicio portiță. Zero. Băi, nu ai școală? Nu ai ce căuta pe bancă și am terminat povestea. Nu că stai lipit pe bancă sau alte povești. Fără compromisuri. Asta e problema noastră.

Să îi spui domnului Burleanu. Să respectăm legile astea odată, că d-aia e țara asta unde e. De ce nu respectăm totul la virgulă? Ce suntem atât de români? Băi, Croitorule, lasă-ne în pace! Faceți niște reguli la Federație, să nu mai existe portițe”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Problema licenței a fost intens discutată sezonul trecut. Prepeliță, Croitoru, Poenaru și Pintilii au fost luați în vizor după ce au oferit indicații pe margine fără să fi terminat școala de antrenori. Federația Română de Fotbal a luat măsuri pentru a opri fenomenul, însă cluburile au găsit alte metode pentru a fenta legile.

FRF este la curent cu acest fenomen al antrenorilor din umbră

“Domnul Croitorul am văzut că s-a lipit de bancă totuși. Probabil dacă vor eluda legile vor fi chemați la comisie și se va analiza. Ei cred că sunt mai presus de lege și încearcă să le fenteze. Dar pe Croitoru în picioare la marginea terenului nu cred că l-ai mai văzut, așa cum era înainte. O altă problemă la Croitoru e că are patru cartonașe galbene până în momentul acesta și asta stând pe bancă”, a declarat Andrei Vochin.

Pentru a putea deveni antrenor în SuperLiga, trebuie parcurse mai multe etape. Școala de calificare durează doi ani. Apoi încă un an pentru licența B și A. După licența A, trebuie un an experiență, apoi un an și jumătate pentru licența PRO. În acest moment, România nu are un sistem prin care fotbaliștii cu performanțe să primească diploma mai repede.

