Marius Croitoru, suspendat în SuperLiga! Nimeni nu a făcut asta în 5 etape

Antrenorul secund al lui FC Botoșani a primit al patrulea cartonaș galben de la startul sezonului în a doua repriză a duelului cu Dinamo, când a protestat vehement la adresa arbitrului.

Marius Croitoru, suspendat în SuperLiga

suspendat în SuperLiga, după ce a primit nu mai puțin de patru cartonașe galbene în primele cinci etape ale noului sezon, lucru pe care niciun jucător nu l-a reușit.

Antrenorul secund al moldovenilor este cunoscut pentru stilul său coleric din timpul meciurilor de fotbal, iar revenirea sa în echipa moldovenilor nu a adus nicio schimbare cu privire la acest aspect.

„Marius Croitoru nu va fi antrenor principal la Botoșani. Va fi secund și un om important în departamentul nostru de scouting. A avut rezultate remarcabile aici.

Chiar dacă nu i-a ieșit la Craiova și la Pitești, zone cu specific aparte, Croitoru are în spate o vechime de 5 ani la Botoșani. Au funcționat lucrurile și am toată încrederea că Marius va fi din nou la înățime”, a spus Valeriu Iftime când l-a readus pe Marius Croitoru.

„Am fost primit ca un fiu, nu ca un fiu rătăcitor!”

Marius Croitoru a vorbit despre revenirea sa la de către Valeriu Iftime la club: „La Botoșani cred că am o mai mare libertate, toată lumea știe că fac mai mult decât un simplu antrenor.

Când ajungi să transferi 15-20 de jucători în trei ani de zile și să menții performanțele, ai parte de o încredere suplimentară. Pentru că până la urmă asta este realitatea, am vândut șapte-opt jucători titulari, pentru că nu poți să vinzi rezervele în fiecare an, și în fiecare an am fost în play-off chiar sau în lupta pentru calificarea în play-off”.

„Domnul Iftime nu m-a primit ca pe fiul rătăcitor la Botoșani. Ca pe un fiu cred că da, dar nu rătăcitor. Vara trecută, eram gata să semnăm un alt contract pe doi ani de zile.

Din păcate, anumite lucruri, mici neînțelegeri, au făcut ca eu să plec. Nu a existat nimic altceva, vreo altă problemă. Dar, așa a fost să fie. M-am întors cu inima deschisă la Botoșani”, a mai spus Marius Croitoru.