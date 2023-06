Dorinel Munteanu, atac virulent la adresa antrenorilor fără Licența Pro: ”Nu pot să îmi dau seamă cum vor sta pe bancă”

La un singur an distanță după ce au urcat în eșalonul secund, gălățenii au reușit performanța de a ajunge în SuperLiga. Oțelul a încheiat play-off-ul pe locul 3 după victoria cu Unirea Dej și profitând de faptul că CSA Steaua, ocupanta poziției secunde, nu a avut drept de ajunge în eșalonul de elită al fotbalului românesc.

Antrenorii fără Licența Pro, luați în colimator de Dorinel Munteanu

Revenind asupra discuției că în SuperLiga se practică angajarea unor antrenori fără Licența Pro, Dorinel Munteanu s-a arătat contrariat de acest lucru și consideră că patronii nu ar trebui să facă astfel de lucruri.

”Eu mi-am spus punctul de vedere. Nu este normal, dar poate au primit derogări de la Federație, nu pot să îmi dau seamă cum vor sta pe bancă sau cine va sta pe bancă în locul lor. Nu pot să îmi dau seama.

Din păcate, această probleme continuă și cred eu că nu este spre binele fotbalului românesc. Să forțezi un antrenor, chiar dacă este talentat, dar nu îndeplinește toate condițiile ca să se numească antrenor… Un antrenor fără licență eu consider că nu este antrenor”, a declarat Munteanu, pentru .

Dorinel Munteanu, mulțumit de munca depusă la Oțelul

Tehnicianul Oțelului s-a arătat mândru de faptul că a readus fotbalul din Galați în SuperLiga în doar doi ani și a mărturisit că a avut în cap tot timpul acest obiectiv chiar dacă nu l-a spus public.

”Într-adevăr, ca o nou-promovată, nimeni nu a luat în calcul promovarea Oțelului, dar proiectul meu pe care l-am implementat acum doi ani, de când am preluat echipa, a fost ca în trei ani să revin în Superliga și după cum se vede am reușit după al doilea an.

Sigur, nu a fost ușor, a fost foarte greu, dar și frumos, pentru că am reușit lucruri minunate. În primul rând să promovăm, în al doilea rând să aducem lumea la stadion, să readucem fotbalul în tribunele stadionului Oțelului Galați.

Sigur, nu am vorbit prea mult despre promovare, pentru că după cum mă știți sunt rezervat în declarații, dar în subconștientul meu tot timpul am avut acest gând. Trecând fiecare meci și văzându-ne tot mai sus în clasament, este clar că ne-am schimbat obiectivul din mers și am reușit în ultima etapă această dorită promovare”, a afirmat el.

Imediat după ce a reușit să o readucă pe Oțelul Galați în SuperLiga, Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea când a precizat că nu va fi salvarea de la retrogradare, ci un loc în play-off.