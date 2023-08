Horia Moculescu, atac devastator la Mariana după ce l-a acuzat că i-a distrus viața: ”Când îmi dai banii?”

S-a aprins din nou scânteia între Horia și Mariana Moculescu. și pe care o consideră un capitol închis în viața lui, a pus tunurile pe celebrul compozitor. S-a lăsat cu un val de reproșuri și jigniri și asta pentru că maestrul Moculescu și-a permis să o sune cu ocazia onomasticii și să-i transmită ‚La mulți ani’.

Cum îi răspunde Horia Moculescu Marianei după ce l-a acuzat că i-a distrus viața

Și-au încheiat socotelile în urmă cu 24 de ani teoretic, căci practic lucrurile stau cu totul și cu totul altfel între Horia și Mariana Moculescu. Celebrul compozitor a reacționat după ce fosta soție l-a acuzat, conform , că a lăsat-o pe drumuri, fără a-i construi măcar o casă, pentru simplul fapt că este mama copilului lui.

„Mă apucă râsul. Curios, că până să ajungem la construcții de case și de nu știu ce nu v-a spus că are să-mi dea 150 de euro de vreo două luni aproape. Mi-a cerut împrumut odată 600, mi i-a dat înapoi, altă dată 300, mi i-a dat înapoi și ultima dată 150 euro.

„M-am gândit să-i spun mamei fiicei mele `La mulți ani’ fără să o întreb ‘Când îmi dai banii?’”

Între timp a fost și ziua ei și Sfânta Maria. De fiecare dată, ca un om civilizat ce sunt și care trăiește pe ceea ce face, pe ceea ce muncește, pe ceea ce gândește, pe măsura talentului mai mult sau mai puțin pe care îl are, s-a gândit să-i spună mamei fiicei lui ‚la mulți ani’, ca de fiecare dată. Fără să întrebe ‘când îmi dai banii?’.

Eu am rămas în viață fără nimic și dat afară din toate facultățile din țară, cu tatăl în pușcărie și fără mamă. Că nu mi-am pierdut banii este dovada că am o casă atât de plină, încât vorbesc cu fiica mea ce și cui să dăm. Eu nu cred că, de la 48 de ani, dacă până atunci nu ai făcut nimic în viață, să ai pretenția, pentru că ai născut un copil, să ți se cuvină totul. Pe Nidia a născut-o împotriva voinței ei. Eu am vrut ca ea, însărcinată fiind, să nu apeleze la chiuretaj, pentru sănătatea ei. Asta se întâmpla în 89.

Pentru mine, Mariana Moculescu este un subiect închis, am divorțat de 24 de ani. Ea ar trebui să înțeleagă. Dar cum se plânge că am lăsat-o pe drumuri? Despre ce s-a întâmplat până atunci de ce nu spune nimic?”, a dezvăluit maestrul Moculescu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Problema mare e că nu eu i-am luat copilul. Ea și-a pierdut copilul și copilul a venit la mine”

În urma căsniciei cu Horia Moculescu, Mariana a rămas, spune ea, doar cu o valiză mică de haine. Iar suferința de a rămâne și fără propriul copil a fost de nesuportat. însă, este de o cu totul altă părere.

„A plecat din casa mea cu două valize mari. Mi-a lăsat un dulap plin cu lucrurile ei. Timp de un de zile eu nu am umblat în acel dulap imens, cu hainele ei. Un an de zile a stat acolo fără să vină după ele. A vorbit la un moment dat cu Nidia și a venit să-și ia ce a mai vrut din ele. Dar nimic din ce a avut nu i-a fost luat.

Problema mare e că nu eu i-am luat copilul. Ea și-a pierdut copilul și copilul a venit la mine. Nu i l-am luat. Cum de instanța mi-a dat mine copilul? Asta explică modul în care s-a comportat cu copilul până când copilul a ales să vină la mine. Nu mă interesează ce spune ea”, a adăugat compozitorul.

În ciuda relației controversate pe care au avut-o de-a lungul anilor, Horia Moculescu încă își amintește de ziua fostei soții și nu ezită să îi transmită urări de bine de fiecare dată.

“Am fost tolerant cu toată lumea, inclusiv cu fosta mea soţie. Iar măsura este elementul esenţial în viaţa mea de muzician, o partitură este scrisă din nişte măsuri şi orice în viaţă e măsurat sau măsurabil. Numai în fumat nu am avut măsură, deși m-am lăsat de 23 de ani.

“Două greşeli majore am făcut în viaţă: că am fumat şi că m-am însurat a patra oară”

I-am promis Nidiei că mă las de fumat după o premieră pe care o aveam. Premiera a fost sâmbăta, iar luni dimineaţa, dintr-un fumător care deschidea patru pachete pe zi, am devenit nefumător. Am învins viciul, dar l-am avut. Nidia avea atunci 10 ani. Eu zic că sunt un om de caracter şi tot ceea ce am promis, am făcut. Dar s-a dovedit că am măsură, de-a lungul timpului.

Două greşeli majore am făcut în viaţă: că am fumat şi că m-am însurat a patra oară. Am rămas cu Nidia în schimb şi asta mă face fericit. Dar nu pot să nu-mi amintesc prin câte am trecut din cauza ei. Când aprinsese scandalul acela în emisiunea lui Dan Diaconescu şi lumea se uita ca la un serial, mă opreau pe stradă şi mă întrebau Domnule Moculescu, de ce nu o omorâţi.

Cred că 10 persoane mi-au spus asta. Ajunsese exasperantă, pentru telespectatori, nu pentru mine. Mi-a adus televiziunea în casă la 2 jumătate noaptea”, a mai spus maestrul Moculescu.