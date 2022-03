Horia Moculescu a ajuns la spital, cu o zi înainte de ziua lui de naștere: ”Mi-am făcut investigații medicale”

Horia Moculescu a împlinit azi, 18 martie, venerabila vârstă de 85 de ani. Compozitorul a ajuns la spital ieri, pentru mai multe investigații medicale. Artistul se confruntă cu probleme medicale specifice vârstei și a vrut să se asigure că este mai bine cu sănătatea. De ziua sa de naștere, celebrul compozitor va petrece într-un cadru restrâns, alături de un grup de prieteni.

Horia Moculescu a fost la spital cu o zi înainte de aniversarea vârstei de 85 ani

Horia Moculescu, compozitorul cunoscutei melodii ”De-ai fi tu salcie la mal”, își serbează ziua de naștere. Cu o zi înainte, celebrul compozitor a fost la spital pentru mai multe investigații.

„Am fost la spital ieri, pentru mai multe investigații medicale. Starea mea de sănătate este sub control. Astăzi voi petrece într-un cadru intim, alături de câțiva prieteni. Mi-au organizat o petrecere de ziua mea de naștere”, a declarat, pentru FANATIK, cunoscutul compozitor Horia Moculescu.

Pentru el, finalul de an 2021 a fost unul complicat. Ani de zile a fumat destul de mult, iar acum are probleme la plămâni. Compozitorul a dezvăluit, la momentul respectiv, că are nevoie de un aparat de oxigen pentru a putea respira.

Compozitorul s-a temut de Covid-19

“Am niște probleme de BPOC, înseamnă o boală de plămâni din cauza fumatului excesiv de pe vremuri. Nu mai fumez de 20 și ceva de ani. Trebuie să-mi completez oxigenul cu oxigen dintr-un aparat. Asta este tot. Nu sunt internat. Am fost numai să-mi fac un CT”, a povestit Horia Moculescu la Antena Stars, potrivit

Compozitorul a spus că încă se teme de COVID-19, pentru că suferă de o boală la plămâni și virusul respectiv i-ar putea fi fatal.

„Eu sunt o ţintă ușoară pentru acest virus, care a făcut ravagii. Sunt o persoană trecută de 80 de ani și sufăr de o boală de plămâni, pe care am dobândit-o după 40 de ani de fumat”, a mai mărturisit celebrul compozitor pentru FANATIK.

Nu a mai fumat de peste 20 de ani

Totuși, Horia Moculescu ține să precizeze că nu a mai pus țigara în gură de peste 20 de ani. „De 22 de ani n-am pus în gură nici trabuc, nici lulea, nici narghilea nici nimic. Nu mai fumez! În schimb, boala asta există și am un lanț de oxigen și îmi pare foarte rău că-l am.

Că nu este la îndemâna omului normal să-i lipsească oxigenul. Dar de acolo până la a mă interna, pentru că m-am îmbolnăvit din cauza fumatului de care nu mă pot lăsa, mă apucă disperarea. Pentru că nu e așa.”, a declarat în emisiunea “Exclusiv VIP”.

Din cauza bolii, care îi dă bătăti mari de cap în ultimii ani, recunoaște că este obligat să se interneze periodic, pentru a face investigații amănunțite. Acesta spune că este vorba de analize de sânge și probe de reacție la efort. Compozitorului nu îi este permis să facă efort și doar simplele activități cotidiene îi pot sănătatea în pericol.

Urări de la vedete pentru compozitor

Colegii și prietenii compozitorului îi transmit urări de sănătate și ”La mulți ani!”, încă de la primele ore ale dimineții. Printre primele urări făcute în mod public sunt cele de la vedeta TVR Marina Almășan și artistul Marcel Pavel.

”Este ziua acestui om minunat, spumos ca o șampanie, înzestrat de Dumnezeu nu numai cu un talent desăvârșit, ci și cu o carismă greu de egalat!

Abia aștept să filmăm miercurea viitoare pentru noul nostru sezon, ca să îl îmbrățișez cu tot dragul si să-i repet urarea mea de azi: 100 de ani să apuce și să fie sănătos, fericit și iubit! Eu una îl iubesc nespus!

La mulți ani, HORIA MOCULESCU!”, a scris Marina Almășan pe Facebook.

”La mulți ani, Horia Moculescu! Respect și prețuire, maestrului!”, a scris și Marcel Pavel pe rețelele sociale.

Urări a primit și din partea fostei sale soții, de care s-a despărțit cu tam-tam, cu ani în urmă. ”La mulți ani, Horia Moculescu! 85 de primăveri!”, a scris aceasta pe Facebook. Apoi, ea a revenit și a postat o melodie mai veche, interpretată chiar de Horia Moculescu. ”Horia Moculescu… e ceva”, a punctat Mariana Moculescu.