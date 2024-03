Horoscop Camelia Pătrășcanu. Conjuncția Mercur-Destin dă peste cap 4 zodii!

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Află totul despre conjuncția Mercur-Destin, un fenomen astrologic care aduce în lumină anumite aspecte ale vieții noastre pe care le-am ignorat. Ce schimbări vor veni?

Horoscop Camelia Pătrășcanu: Conjuncția Mercur-Destin și efectele asupra zodiilor

Conjuncția are loc în perioada 15-25 martie și ne ajută poziția astrală să gândim cu capul nostru și să ne asumăm niște lucruri. Din liberul nostru arbitru putem corecta ce am făcut greșit, pentru că din putere am făcut alegeri sau am evaluat lucrurile.

Avem o claritate mentală din care luăm poziții, afirmăm lucruri și luăm decizii. Chiar dacă nu acționăm corect, nu mai ignorăm șansa care vine odată cu recunoașterea greșelilor. Identificăm mai ușor dacă e cineva care vrea să ne influențeze.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Vrem să ne asigurăm dacă suntem pe o cărare autentică și potrivită pentru noi, dacă ne reprezintă, dacă gesturile și acțiunile sunt ale noastre sau sunt alimentate de mediu, de tradiții, de frici ori de ambiții prost înțelese. Se pune, așadar, problema liberului arbitru.

Berbecii nu țin cont de nimeni și pot lua hotărâri care par să fie rupte de context sau de ceilalți. Sunt ancorați în ei înșiși, iar dacă au fost și până acum în contact cu sufletul lor se vor poziționa mai bine, în mare claritate de sine, fără regrete.

Taurii au o conjuncție care le poate da o voce foarte fină, foarte subțire în legătură cu posibile erori, abateri de la linia corectă pentru ei. E bine să investigheze care sunt aceste posibile erori. Caută un drum, o perspectivă, un pachet de credințe care să îi reprezinte.

Gemenii au o conjuncție care vizează nevoia de libertate. Vor să fie în contact cu ei, să fie liberi și dezinvolți. Sunt sensibili și înțeleg care sunt contextele care le fură libertatea. Racii au parte de luciditate cu privire la responsabilitățile lor, dar și în raporturile cu cei apropiați și rolurile pe care le joacă în viață. Se întreabă dacă se reprezintă cu onoare așa cum sunt sau nu.

Leii au un Mercur-Destin care îi ajută să își aleagă o traiectorie de viață. Pentru unii, poate avea legătură cu străinătatea. Pot schimba casa, orașul, țara. Dacă au făcut-o deja, trebuie să vadă relevanța acestei schimbări pentru ei.

Fecioarele au curajul de a spune NU

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Fecioarele au un Mercur care aduce curajul de a spune că nu pot face lucruri pentru că nu le reprezintă, nu că ar fi prea slabe. De asemenea, pot fi ambiționate să se implice mai mult în rezolvarea unor probleme de conduită sau vicii.

Balanțele au un Mercur-Destin clar în legătură cu un parteneriat conjugal sau profesional. Știu care este partea lor de treabă și își conturează foarte clar ce au de făcut. Scorpionii sunt puși pe treabă și au claritate în legătură cu ce merge și nu. Trebuie să fie mai curajoși și e nevoie să ia decizii mai rapid. Pot simți că timpul îi mână de la spate.

Săgetătorii pot fi îndemnați să îmbrățișeze o pasiune, un hobby, o anumită activitate. Își doresc o larghețe, o lejeritate cu privire la contextele care le displac sau nu li se potrivesc. Nu mai acceptă constrângeri, limitări, inhibări.

Vărsătorii au idei valoroase

ce ocupă locul de cămin, de familie. Poate fi afectat locul lor într-o anumită relație de familie, mai ales dacă aleg să se sustragă de la anumite activități comune.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. cu idei foarte valoroase, pe care dacă le pun în practică deschid un nou culoar de acțiune, de activitate. În cazul unora, are legătură cu studiile pe care vor să le facă. Au claritatea unui drum pe care trebuie să îl urmeze. Știu exact la ce le folosesc anumite lucruri sau studii.

și a banilor. Nu vor să mai depindă de nimeni, ci să se bazeze pe propriile lor câștiguri. Sunt foarte atenți și lucizi, mai ales că e și Saturn în semnul lor zodiacal.