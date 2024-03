Horoscop inedit Mihai Voropchievici. Zilele norocoase pentru fiecare zodie pentru a pune bilet la Loto

Horoscop inedit realizat de Mihai Voropchievici. Maestrul runelor dezvăluie care sunt cele mai bune zile pentru a pune bilete la Loto. Există anumite zile norocoase? Numerologul elucidează misterul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Horoscop Mihai Voropchievici: zilele benefice pentru a pune bilet la Loto pentru fiecare zodie

Mihai Voropchievici a ținut cont de doleanțele publicului cititor, căci foarte multe persoane sunt curioase în ce zile le poate surâde norocul, și anume care sunt cele mai potrivite pentru a încerca să dea lovitura la Loto 6 din 49 ori alte categorii (Noroc, 5 din 40 etc).

ADVERTISEMENT

„A venit ocazia pe care voi v-ați dorit-o, căci toate vin la timpul lor, nu când vrem neapărat noi, așa că vă voi spune care sunt zilele norocoase, în funcție de fiecare zodie”, anunță Mihai Voropchievici.

La zilele pe care le enumeră Mihai Voropchievici pentru fiecare zodie, trebuie adăugată una suplimentară, și anume ziua nașterii fiecăruia. Ziua de naștere este considerată, în general, una norocoasă.

ADVERTISEMENT

pentru a pune bilet la Loto: 8, 13, 18 și 20 din orice lună. E mai benefic dacă în luna în care joacă este luna zodiei lor. La cele patru zile, nativii de foc să adauge și ziua lor de naștere. Taurii au 10, 14, 17 și 31 în orice lună.

Fecioarele și Capricornii, cei mai norocoși

căci au mai multe zile benefice. Zilele sunt 1, 12, 16, 21 și 25. Și aici se adaugă ziua fiecăruia de naștere.

ADVERTISEMENT

benefice, iar ele sunt: 1, 3, 15 și 24 plus ziua de naștere. Dacă se întâmplă ca din acest numere să corespundă și ziua de naștere, nu mai trebuie adăugată, evident.

Horoscop Mihai Voropchievici: zodiile și zilele bune pentru Loto. Leul are coordonate multiple, ca și Gemenii: 3, 5, 8, 23 și 29 în orice lună plus ziua de naștere. Evident, în cazul lunii februarie, dacă luna are doar 28 de zile, Leii nu pot pune bilet în data de 29.

ADVERTISEMENT

Fecioarele sunt cele mai bogate. Norocul e de partea lor în mai multe zile. Au 6 date benefice: 5, 8, 9, 13, 15 și 25 ale oricărei luni. Trecem acum la Balanță. Nativii de aer au doar patru zile cu lipici la bani: 4, 8, 12 și 30 în orice lună plus, desigur, ziua de naștere.

Scorpionul are doar patru zile câștigătoare, la fel ca Balanțele: 2, 3, 5 și 11 în orice lună. Săgetătorii au tot patru zile benefice: 1, 2, 18 și 22 în fiecare lună.

Capricornii sunt și ei bogați și norocoși, la fel ca Fecioarele. 1, 9, 10, 22, 27 și 30 sunt datele la care pot pune bilet la Loto cu încredere.

Horoscop Mihai Voropchievici. Vărsătorii au zile benefice pe 2, 3, 6 și 22 în oricare lună, iar aici se suplimentează cu ziua de naștere. Peștii, ultimii dar nu cei din urmă, au 6, 8, 12 și 26 ca zile benefice în oricare lună. Mai trebuie spus că sunt persoane care încearcă și luna lor de naștere sau, prescurtat, fac o combinație și din anul de naștere pot lua ori primele două cifre, ori ultimele două.