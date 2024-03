I s-a pus pumnul în gură lui Florin Talpan? Avocatul CSA Steaua, dat dispărut! „Nu mai e aproape deloc vocal”

Florin Talpan s-a lăudat pe bandă rulantă cu victoriile împotriva lui Gigi Becali în războiul CSA Steaua vs. FCSB. Juridic, totul este perfect

Unde e Florin Talpan? De ce nu mai apare juristul CSA Steaua

CSA Steaua e în colaps din punct de vedere sportiv. Fără drept de promovare și în acest sezon, „militarii” nu vor juca nici măcar în play-off. În urma eșecului de la Mioveni, scor 0-2,

„E al treilea an în care se acoperă de ridicol. Râd și curcile de ei. Nu te supăra pe mine, dar și fanii lui Mioveni și fanii lui Adâncata Afumați râd de CSA”, a fost mesajul lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Eu am jucat la echipa asta. Am jucat și înainte de 90. Am debutat la Steaua, cu Bumbescu, cu Iovan, am jucat și 96-99, am jucat și 2003-2005. Dar ce se întâmplă acum nu s-a întâmplat niciodată. E ridicol. Lume puțină la meciuri. Să vină să vadă ce? Meciuri amicale?”, a transmis Vivi Răchită.

„Cine naiba să vină?”, a întrebat, retoric, Ivanovici. „’Promovăm la anul!’ De 4 ani aceeași placă…”, a adăugat Robert Niță. „Unde e domnul Talpan? Din punct de vedere legal el trebuie să găsească soluția.

„Nu îl lasă. Talpan a făcut mai mult decât 10 ministere. Nu e lăsat”, a adăugat Horia Ivanovici. „Îl dă afară Vivi, dacă vorbește așa neîntrebat”, a mai spus Niță.

„Să vină Talpan cu soluția pentru promovare a echipei. Să vină Talpan să ne spună!”, a transmis Răchită. „Vivi, nu e lăsat! Talpan e pus cu spatele la zid. Nu vezi că nu mai apare de anul trecut, că nu mai e vocal? A dispărut din peisaj omul.

Acum îl judecăm pe om că nu își dă demisia de la CSA? Undeva într-un colț al sufletului speră că la final se va rezolva. Și totuși e juristul Steaua, sună cumva, așa, la privat, dacă se duce, e Talpan de pe stradă.

Și Talpan are și el pe cineva în spate. Nu cred că e de capul lui acolo. Toate atacurile nucleare din ultimul an al lui Talpan nu le făcea fără un spate”, a conchis Horia Ivanovici.

