Coordonatorul Iarina Luana Axinte a fost încă de la 17 ani în centrul atenției, după ce a realizat tripla cu Alba Blaj (campionat – Cupă – Supecupă), în 2022. Născută la 16 iunie 2025 la Sibiu, Iarina Axinte (1.78 m), a obținut locul 5 la Campionatul European din 2020 cu naționala României Under 17. După o ascensiune fulminantă, Iarina Axinte vorbește acum despre sferturile Ligii Campionilor în tricoul Albei Blaj.

Iarina Axinte, vedeta celor de la Alba Blaj: ”Aș vrea să joc cu Brad Pitt într-un film”

Ca și orice vedetă în ascensiune, Iarina Axinte și-a exersat deja semnătura pentru a acorda autografe cât mai frumoase, pentru că de fani nu duce lipsă ”Se mai întâmplă să-mi ceară autografe pe stradă, dar nu mă simt o vedetă, sunt un om normal ca toți ceilalți și doar fac ce-mi place. Am vrut să am o semnătură cât mai frumoasă, așa că recunosc că am exersat-o înainte”, recunoaște, plină de modestie, Iarina Axinte.

din voleiul feminin din România, se luptă momentan pe trei fronturi: campionat, Cupă și Liga Campionilor. Între timp, tânăra sportivă urmează cursurile facultății de Sport din Sibiu, și recunoaște că are foarte puțin timp liber. Recunoaște sincer că și-ar dori să facă un cuplu, pe ecran, cu favoritul ei Brad Pitt.

”Sunt la Facultatea de Sport din Sibiu în primul an. Primesc înțelegere din partea facultății, ceea ce e important. E bine, mă descurc. Când am timp liber mă odihnesc, dorm, mă uit la seriale sau vorbesc cu prietenii. Îmi plac filmele de acțiune. Dacă aș putea, aș vrea să joc cu Brad Pitt într-un film”, povestește Iarina Axinte.

Înainte de a fi un copil minune al voleiului și o vedetă în devenire, Iarina Axinte rămâne o puștoaică îndrăgostită de rețelele de socializare. ”Prima aplicație pe care o deschid dimineața este Instagram. Dar stau destul de mult pe Tik Tok. Știu că nu e cel mai bun lucru, dar îmi place, mă relaxează”, povestește sportiva.

Iarina Axinte impresionează pe toată lumea în tricoul echipei naționale

În ciuda vârstei, la doar 18 ani Iarina Axinte joacă pe cel mai important post dintr-o echipă de volei, cel de ridicător. O face cu brio atât la Alba Blaj, cât și la naționala României, din postura de titular. ”Pentru mine este o onoare să joc și să fiu titulară la echipa campioană și la națională și sper să dau tot ce am mai bun în fiecare meci. Nu cred că e o presiune. Încerc să fac față cât de bine pot, încerc să nu pun presiune și nici echipa mea nu pune presiune pe mine”, completează sportiva.

, acolo unde România a ajuns în optimi. Își aduce aminte cu plăcere de meciul cu Bosnia-Herțegovina, formație pregătită chiar de către Stevan Ljubicic, antrenorul de la Alba Blaj. ”Meciul cu Bosnia a fost special pentru mine pentru că antrenorul meu a fost antrenorul Bosniei, dar a fost și o victorie frumoasă și muncită, care ne-a calificat din grupe. Nu a fost ciudată revederea, ne-am bucurat, a fost mândru de mine, i-a plăcut cum am jucat și asta e cel mai important”, dezvăluie voleibalista.

Amintiri frumoase de la echipa națională are și Raisa Ioan, coechipieră cu Iarina Axinte la Alba Blaj: ”Cea mai frumoasă amintire la națională e că am putut aduce un rezultat frumos, am reușit să arătăm de ce suntem în stare, am fost o echipă și un grup foarte foarte legat și bine organizat”. Cele două sportive sunt deja obișnuite cu meciurile importante, în special cele din Liga Campionilor.

Sportivele de la Alba Blaj visează la sferturile Ligii Campionilor

De altfel, această competiție este adevărat specială pentru sportivele de la Alba Blaj, care au început cu dreptul, cu o victorie la Lodz. ”Este un alt fel de joc, avem o altă atitudine când intrăm pe teren acolo, presiunea nu e pe noi, n-avem nimic de pierdut când jucăm acolo și ne bucurăm de joc și de volei”, explică Iarina Axinte.

E rapid completată de coechipiera sa Raisa Ioan: ”Este o experiență nemaipomenită să joci în Liga Campionilor, este un alt nivel, e o ocazie unică să vezi și altfel jucătoare, să-ți încerci nivelul să vezi la ce nivel ești, să furi de la jucătoare experimentate. Am făcut o figură frumoasă până acum în Liga Campionilor și sunt sigură că putem dovedi mai departe nivelul nostru”.

Pentru o echipă ca Alba Blaj, care domină copios voleiul feminin din România de mulți ani, autoritățile au inaugurat o nouă Sală Polivalentă, care e umplută meci de meci de fani. ”E o sală foarte frumoasă pentru un oraș atât de mic și le mulțumit conducerii și primăriei și tuturor celor care și-au adus aportul pentru construirea acestei săli, suntem onorate să jucăm acolo”, a declarat Iarina Axinte, coordonatoarea celor de la Alba Blaj.

”Avem foarte mulți suporteri și mă bucur că sunt în număr cât mai mare. Acum și cu noua sală chiar se simte diferența, simțim suportul. Este extraordinar să joci într-o astfel de sală. Și suporterii noștri sunt în număr tot mai mare și ne dau un plus de încredere la fiecare meci”, a punctat, de asemenea, Raisa Ioan, jucătoare Alba Blaj.