Ibrahimovic și-a uimit fanii cu o nouă sesiune specială de antrenament! Și-a etalat noul look, dar și fizicul impresionant. Video

Zlatan Ibrahimovic a semnat cu campioana AC Milan, dar n-a apucat să joace după ce s-a operat la genunchiul stâng. Perioada de recuperare este însă aproape încheiată. Și o probează ultimele sesiuni speciale de antrenamente ale suedezului.

Zlatan Ibrahimovic șochează iar cu ale sale sesiuni de pregătire

Zlatan Ibrahimovic a trecut de 40 de ani, dar . A spus-o răspicat, încă de anul trecut. Iar AC Milan i-a prelungit contractul pe un sezon.

N-a avut însă șansa să joace. Pentru că a fost obligat să se opereze la genunchiul stâng. A explicat chiar el motivul într-o postare pe rețelele sociale.

”Înainte de operație, timp de șase luni am jucat fără un ligament încrucișat anterior. Am avut permanent genunchiul umflat.

Am făcut peste 20 de injecții și m-am antrenat cu echipa doar de zece ori. Am golit genunchiul o dată pe săptămână timp de șase luni. Am luat analgezice în fiecare zi timp de șase luni.

Abia am reușit să dorm din cauza durerii în ultimele șase luni. N-am suferit niciodată atât de mult pe teren și în afara lui. Am transformat ceva imposibil în ceva posibil”, spunea, la acea vreme, Ibrahimovic.

A strâns din dinți și încă din vară arăta, în stilul său inimitabil, că este într-o . Suedezul a postat o fotografie la bustul gol, în care își arată mușchii extrem de bine definiți. Imaginea a fost însoțită de o descriere în stilul caracteristic al atacantului „O altă rasă”.

Apoi, ori de câte ori a avut ocazia, a reiterat ideea că va face tot ceea ce îi recomandă specialiștii pentru a putea reveni pe gazon. În start de 2023, așa cum anticipau medicii.

Și, se pare că momentul se apropie. A rămas același ”pachet de mușchi”, mărturie stând o fotografie în care și-a prezentat și noul său look.

Zlatan Ibrahimovic’s new look. ✂️ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)

Și trage din greu în antrenamente speciale efectuate pe nisip. Așa-numitele sesiuni de crossfit. târând și ridicând greutăți și alternând cu alergarea pe nisip. Care probează că genunchiul ține!