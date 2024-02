Idee genială de afacere pentru doi frați din România. Au pus Poplaca pe hartă: „Primele produse le-am dat prietenilor”

Doi frați din localitatea sibiană Poplaca au reușit să transforme o afacere de familie într-un exemplu de antreprenoriat local. Afacerea, începută acum mai bine de 20 de ani a pornit de la pasiunea pentru cultivatul ciupercilor.

Afacerea genială pusă la cale de doi frați din România

Claudiu și Gabriel Muntean s-au implicat în afacerea deschisă de părinții lor acum 20 de ani, Maria și Ion. Iar pasiunea pentru cultivarea ciupercilor s-a transformat într-o afacere de succes, bussiness-ul lor fiind ghidat pe baza unor principii sustenabile. Deși, culmea, primele produse le-au făcut cadou prietenilor, abia apoi s-au apucat de făcut afaceri.

„Prima ciupercă pe care am cultivat-o a fost champignon, dar doar pentru a vedea cum crește. Am trecut rapid la pleurotus din cauza că champignonul e foarte complicat. (…) Între timp copiii au crescut. Am aderat la Uniunea Europeană și ei fiind tineri, fondurile se dădeau doar pentru tineri. Am transferat afacerea lor și în acte și și fizic, iar faptic și ei au continuat la ceea ce avem acuma”, spune capul familiei, pentru .

Acum Muntean produce, acum, minimum 25 de tone de ciuperci pleurotus. Totul folosind compost propriu și niciun fel de îngrășăminte chimice, producția fiind, practic, de tip ecologic. Odată cu alăturarea celor doi frați în afacere, totul s-a dezvoltat foarte rapid. Bazându-se pe fonduri europene, aplicând pentru ele, afacerea s-a extins semnificativ.

„În 2016 am accesat măsura 4.1 pentru un proiect de modernizare și extindere în valoarea de 300.000 euro. Un an mai târziu am prins condițiile și punctajul bun pentru a accesa pe măsura 6.4 și am făcut o agropensiune turistică. Este aproape de finalizare; am întâmpinat foarte multe piedici pe parcurs, dar cu greu le-am depășit și ducem proiectul la finalizare. (…)

Ciupercăria e într-o construcție nouă, compartimentată așa cum trebuie, am putut s-o adaptăm la standardele acestor vremuri și să avem o eficiență energetică bună, ca să putem rămâne competitivi”, a explicat Gabriel Muntean, conform sursei citate.

Unde se găsesc ciupercile fraților din Poplaca

”La compost noi nu folosim substanțe chimice. Încercăm să avem un produs cât mai curat inclusiv în partea de compost cât și în partea de producție, nu ne atingem de substanțe chimice cât este în perioadă de producție. (…) Sămânța de ciuperci, din păcate, trebuie să o luăm din Ungaria. Nu avem producători locali de încredere”, spune unul dintre frații Muntean.

Branduit sub numele de Cipercăria Poplaca, familiei Muntean au devenit extrem de căutate. Iar din zecile de tone produse anual, jumătate ajung în industria HoReCa, iar restul în depozite de fructe și de legume pentru a fi distribuite în lanțurile de magazine.

Desigur, ciupercile vândute de familia Muntean din localitatea sibiană Poplaca sunt vândute sub mai multe forme. Iar pleurotus de la Ciupercăria Poplaca se vinde și proaspăt, și în borcan, murate. Iar acum ei sunt exemplu de cum trebuie făcută o afacere.