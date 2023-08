Iencsi, despre meciul care a propulsat-o pe Rapid la câștigarea titlului

La SUFLET DE RAPIDIST, Robert Niță l-a avut ca invitat pe Adrian Iencsi. Fostul fundaș din Giulești a vorbit despre anul în care Rapid a câștigat campionatul. Iencsi a povestit și despre momentul care a propulsat-o pe Rapid să ia titlul în 1999.

Adrian Iencsi: “A fost un meci istoric”

Fostul jucător de la Rapid a vorbit despre marea performanță a giuleștenilor din 1999. Adrian Iencsi și-a adus aminte de meciul care a propulsat-o pe Rapid în câștigarea titlului. Iencsi a povestit despre duelul cu Național, unde a marcat un gol spectaculos de la distanță.

ADVERTISEMENT

“Bineînțeles că îmi aduc aminte. Și a fost un gol care a însemnat enorm. Dănuț Lupu mi-a așezat mingea într-un fel. Nu înțeleg de ce s-au revoltat cei de la FC Național. A fost un gol de la vreo 30-35 de metri. Tocmai ce ne egalaseră cei de la Național, 1-1.

Nea Mircea era cu spatele, vorbea cu colegii din staff și imediat am marcat eu și s-a întors și nu știa cine a marcat, era nedumerit. A fost un meci istoric și un gol foarte important. Am învins cu 3-1. Acela a fost meciul care ne-a propulsat spre câștigarea titlului.”, a povestit Adrian Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST.

ADVERTISEMENT

Adrian Iencsi, fără regrete după demiterea de la Rapid

Fostul fundaș central a vorbit despre momentul său ca antrenor la Rapid. Adrian Iencsi a povestit cum a muncit din greu să creeze ceva la echipa din Giulești, dar cu toate acestea . Chiar dacă nu a fost recompensat pe măsura efortului depus, Iencsi susține că nu are niciun regret.

“Nu am niciun regret. La început am suferit foarte tare, pentru că am știut cât de mult am muncit în perioada aceea. A fost o perioadă grea, imediat cum s-a terminat campionatul. A fost acea perioadă după primul val de pandemie. Au fost doar 3 săptămâni în care aveai timp să te reașezi. Era și acea dezamăgire după ratarea promovării în prima ligă. În acea perioadă scurtă eu trebuia să fac mai multe chestii.

ADVERTISEMENT

În primul rând trebuia să discut cu jucătorii care nu mai făceau parte din lotul echipei și nu au fost discuții tocmai ușoare. A fost o luptă destul de grea, pentru că discuțiile nu erau nici prea convingătoare. După trebuia să fac o echipă, să creionez un lot. Apoi trebuia să fiu pregătit și de prima etapă de campionat, să am inspirația necesară să aleg un prim 11.

A fost o muncă titanică. Comunicam permanent cu conducătorii în sensul de a aduce jucători. Fotbaliști de care aveam nevoie pe anumite poziții și s-a făcut acest lucru. Cu unii jucători nu am mai reușit să lucrez. Un exemplu a fost Dandea. A fost și o muncă titanică în a-l convinge pe el să vină la Rapid. Avea alte aspirații. Iar când a venit el, am plecat eu. Iar lotul acela cu care s-a început atunci campionatul, a fost un lot făcut cu mare trudă.”, a spus Adrian Iencsi.

Motivul demiterii de la Rapid

care a fost motivul demiterii: “Foarte multă muncă și am început bine. Am avut un început bun. 3 din 3 victorii. Dar apoi am avut un egal, înfrângere, victorie și iar înfrângere. Ultima cu FCU Craiova a fost dureroasă, mai ales pentru mine, cu scor 5-0. Și atunci eu am fost destituit din funcția de antrenor.

ADVERTISEMENT

A fost o dezamăgire. Nu știu dacă era cazul. Procentul meu era foarte bun la Rapid și munca a fost una foarte amplă și asiduă. Cred că meritam să mi se mai dea o șansă. Iar dacă simțeam că lucrurile nu mergeau, ridicam eu mâna și plecam. Am fost și eu afectat de acel virus și am stat în casă. Eram neputincios, nu puteam să intervin cu nimic sau să îmi antrenez echipa. Și am fost destituit din funcție printr-un simplu mesaj. Atâta tot. M-au măcinat acele lucruri, dar am învățat ceva după acea experiență. Am reușit să trec peste, pentru că eu nu sunt ranchiunos.”