Iftime anunță când se retrage de la Botoșani: “Nu mai pot! Am cheltuit 12 milioane de euro”

Valeriu Iftime s-a săturat! Patronul lui FC Botoșani a intervenit telefonic . i-a pus capac!

Valeriu Iftime, gata să se retragă de la FC Botoșani! „Nu mai pot!”

FC Botoșani este cea mai slabă echipă din SuperLiga în acest moment. După 12 etape, moldovenii nu au nicio victorie și

„(n.r. – dacă, Doamne ferește, retrogradați, vă retrageți?) Da! 200%! Vă rog să spuneți peste tot! Dacă eu continui în Liga 2, sunt altfel de om. Eu fac toate eforturile. Văd ce se întâmplă până în iarnă, în astea 5 etape, ca în iarnă să văd ce întăriri pot să fac ca să mă pot lupta cu cele 4-5 echipe din zona asta.

(n.r. – de ce vă retrageți?) Că nu mai pot! Eu nu trăiesc din fotbal! Am făcut asta din pasiune, apoi am intrat într-o responsabilitate socială față de oamenii din județ. Nu simt eforturi din partea nimăui din acest județ. Mă refer la stadion, lucruri care țin de academie. Nu e interes local aici.

Iar eu nu trăiesc din fotbal. Nici nu am fost mare fotbalist. Nu am luat bani din fotbal. Am cheltuit foarte mult, eu cu asociații mei din companii, am cheltuit zeci de milioane de euro. Cred că atât putem! Mai mult nu putem. Nu am rezerva mea morală, nu am starea necesară să mă duc în Liga 2.

Am vorbit și cu asociații mei. Dacă, Doamne ferește, mă duc în Liga 2, nu am niciun fel de variantă. Nu știu ce o să fie până la vară, dar eu spun asta pentru că, cumva, am garanția mea că nu voi retrograda, simt că pot mai mult”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Nu mai am rezistență să stau în Liga 2”

FC Botoșani se află de zece ani pe prima scenă fotbalistică din România, după promovarea de la finalul sezonului 2012-2013. Cea mai bună clasare din istorie a moldovenilor este un loc 4, la finalul sezonului 2019-2020, plus două participări în preliminariile cupelor europene.

„Nu e vorba de mândrie. Eu nu desconsider fotbalul, indiferent de nivel. Problema e că nu mai am rezistență morală, nu mai am trăirile necesare ca să stau în Liga 2. În Liga 2 stai doar că să intri în Liga 1.

Iar în Liga 1 am fost, știu cum e, o echipă mică precum FC Botoșani, în matematica oricărui om normal la cap va cheltui continuu bani. Trebuie fii prea bun, prea dibaci, să stai cu 5 milioane de euro buget și să nu aduci bani de acasă.

(n.r. – câți bani ați adus de acasă?) Peste 10 milioane de euro, cel puțin! Banii munciți cu adevărat, din profitul companiei mele și ai asociaților mei, am dat după hârtie aproximativ 12 milioane de euro! Toți banii din bilete, vânzare de fotbaliști, drepturi TV. Facem o socoteală, scădem cheltuielile și rămâneo diferență de aproape 13 milioane de euro.

Credeam că 13 e numărul meu norocos. Când ajung la 13 milioane de euro, cred că trebuie să mă opresc”, a adăugat patronul lui FC Botoșani.

