Dan Alexa, exasperat după FC Botoșani – FCSB 0-1: ”Echipa asta are nevoie de puncte”

Moldovenii în fața liderului, într-o partidă cu foarte multe ocazii de ambele părți și cu doi portari în zi de grație. După acest eșec, gazdele rămân pe ultimul loc în clasament.

Dan Alexa, prima reacție după FC Botoșani – FCSB 0-1

La finalul întâlnirii FC Botoșani – FCSB 0-1, din etapa 12-a din SuperLiga, antrenorul Dan Alexa a mărturisit că nu-l încălzește cu nimic faptul că echipa sa a pus presiune pe adversar dacă nu a reușit să obțină vreun punct.

”Cel puțin o repriză, a doua, bună spre foarte bună. E greu să obții ceva împotriva Stelei (n.r. – FCSB) dacă nu dai gol, asta e prima condiție. Am ratat niște situații, am întârziat ultima execuție. E foarte greu să obții ceva. FCSB are jucători de mare calitate, și aici îi evidențiez pe Coman și Olaru, care au făcut diferența pe faza ofensivă.

A fost un joc bun al nostru, am dominat în multe momente, dar sunt supărat, o înfrângere este o înfrângere. Nu mă încălzește cu absolut nimic faptul că am jucat bine, că FCSB a tras de timp. Echipa asta are nevoie de puncte. Din păcate, am luat gol la o fază fixă. Sunt supărat, puteam mai mult, puteam să dăm cel puțin un gol.

Am fost supărat pe o decizie a arbitrului, dar până la urmă nu cred că a influențat cu nimic rezultatul, asta este realitatea. Cred că a fost un arbitraj bun. Sunt trist pentru că o înfrângere este o înfrângere indiferent cu cine joci.

Nu cred că ar fi jucat mai bine dacă terenul ar fi fost mai bun, dar vreau să îi felicit, au jucători de mare calitate, mai ales Coman și Olaru. Sunt jucători care fac diferența, tot timpul trebuie să te aștepți că vor face ceva”, a declarat Alexa.

Dican e mulțumit de prestația echipei

Căpitanul lui FC Botoșani, Victor Dican, este de părere că ”lanterna roșie” s-a ridicat în multe momente la . ”Am arătat bine, dar din păcate nu a fost suficient să luăm măcar un punct.

Am jucat cu cea mai bună echipă din România și în multe momente am fost la nivelul lor sau chiar peste ei. Acest meci ar trebuie să ne dea încredere pentru viitor că putem să adunăm puncte.

Pot să zic că și banderola mi-a dat această energie, oricum la noi în vestiar sunt mai mulți lideri. A fost o atmosferă incredibilă, pe final suporterii au pus multă presiune, dar nu a fost de ajuns. E bine că vine această pauză pentru că vom putea lucra mai mult să ieșim din această zonă”, a spus Dican.

Ducan nu e regretat de FCSB

”O să încercăm în meciul următor să obținem un rezultat mai bun. Trebuie să fim mai mult ca o echipă și așa vor veni și rezultatele mai bune. Trebuie să muncim foarte mult ca să obținem un rezultat bun”, a afirmat și atacantul francez Virgile Pinson.

”Nu avem noroc. Probabil că după această pauză vom începe să adunăm puncte. FCSB a meritat victoria, a fost echipa mai bună. Etapa trecută eram înjurat, acum sunt aplaudat. Oricum, nu trebuie să fac eu meciuri mari, important e să luăm puncte.

Mai sunt multe etape de jucat, dar e normal să fie puțină presiune că suntem pe ultimul loc. Am arătat că putem să ne batem cu o echipă care cred că va lua campionatul la pas. Nu cred că FCSB regretă că m-a dat, sunt doi portari foarte buni acolo”, a precizat portarul Răzvan Ducan.