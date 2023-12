Ignor total! Singurul club din SuperLiga care nu a postat nimic de Ziua Națională a României

Sepsi OSK este singurul club din SuperLiga care a ignorat total Ziua Națională a României. Formația din Sfântu Gheorghe este patronată de Laszlo Dioszegi și primește susținere importantă din partea guvernului din Ungaria.

Sepsi OSK, singurul club din SuperLiga care nu a acordat atenție Zilei Naționale a României

În afară de Sepsi OSK, toate formațiile din SuperLiga au publicat pe rețelele de Social Media câte o poză sau video, alături de un text de Ziua Națională a României. Gruparea de la Sfântu Gheorghe a fost singurul club din SuperLiga care nu a acordat atenție zilei de 1 decembrie.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, pe pagina de Facebook a celor de la Sepsi s-au publicat în cursul zilei de vineri două postări. Prima cu antrenamentul noului tehnician Bernd Storck, iar a doua a fost legată de următorul meci cu Dinamo. În ambele postări, clubul din Sfântu Gheorghe a avut un text în limba maghiară și unul în limba română.

Primele declarații ale lui Bernd Storck, noul antrenor al lui Sepsi

, după ce clubul, spunând că este bucuros pentru că a acceptat oferta de a deveni antrenorul principal al covăsnenilor: „Îmi prezint scuzele pentru întârziere.

ADVERTISEMENT

Am aterizat la timp, dar străzile au fost foarte aglomerate. Sunt foarte fericit să fiu aici. Cred că am avut întâlniri foarte bune timp de două zile, am vorbit despre proiectul de aici, am văzut acest stadion frumos și am fost motivat instant să vin aici.

Avem un obiectiv mare, voi face totul pentru a urca echipa unde merită să fie. Am văzut câteva meciuri ale echipei, consider că avem mult potențial, mulți jucători buni. Îi voi antrena din greu, pentru a-i face mai buni, pentru a fi mândri de ei la finalul sezonului”.

ADVERTISEMENT

„Play-off-ul e un obiectiv dificil!”

„Play-off-ul este un obiectiv dificil, dar nu îmi e teamă. Obiectivul meu este întotdeauna să fac echipa mai bună. Am viziunea mea cu privire la cum trebuie să jucăm pe viitor, când avem mingea și când nu o avem.

Cred că avem mulți jucători buni și că-i pot aduce la nivelul necesar. Am o săptămână să pregătesc echipa pentru meciul cu Dinamo. Va fi dificil, dar cu ajutorul suporterilor și a tuturor celor din staff vom pregăti bine echipa”, a mai spus noul antrenor al lui Sepsi.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi: “Îi mulțumesc domnului Ciobotariu”

De cealaltă parte, pentru perioada în care a pregătit echipa: „Vreau să le mulțumesc domnului Ciobotariu și staff-ului pentru tot ceea ce au făcut.

Să nu uităm că am câștigat o Supercupă alături de dânsul și că ne-a lipsit un fir de ață ca să intrăm în grupele Conference League, ceea ce este mare lucru. Am pierdut un antrenor, dar am câștigat un prieten. El și toți din staff-ul lui sunt oameni corecți, le doresc tot binele din lume

„Suntem foarte onorați că a răspuns pozitiv cererilor noastre. Sper din toată inima că vom avea o colaborare frumoasă și fructuoasă. Nu suntem într-o situație foarte bună, dar știu un lucru. Cu mâna de fier și experiența domnului vom ieși din acest impas. Sper ca lucrurile să meargă spre bine”.