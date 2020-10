Îi cere Gică Hagi demisia lui Mirel Rădoi? „Dacă nu ai încredere, trebuie să ne despărțim!”

Gică Hagi rămâne optimist în ciuda rezultatului înregistrat de naţionala României, care a fost umilită de Norvegia cu 0-4, în etapa a treia din Liga Naţională, dar condamnă pesimismul selecţionerului Mirel Rădoi.

„Regele“ consideră că generaţia care a participat la Euro U21 în 2019 are talent şi poate deveni o echipă naţională puternică, poate chiar mai bună decât Generaţia de Aur.

Dar pentru asta este nevoie de schimbarea mentalităţii şi de un proiect unitar. Hagi a condamnat lispa unui obiectiv şi construcţia „de azi pe mâine“.

Gică Hagi: „M-am speriat când am văzut atâta pesimism“

„Cine poate, cine este optimist, să fie în mediul echipei naționale. Cine n-are încredere, îmi pare rău, trebuie să ne despărțim. M-am speriat când am văzut atâta pesimism. Voiam să intervin. Eu sunt foarte optimist în continuare. Copii au nevoie să fie conduși de cineva din spatele lor.

Toată lumea trebuie să fie superpozitivă. Jucătorii trebuie să aibă toate condițiile. Naționala va avea rezultate când știi să construiești un colectiv, o mentalitate. Nu vine de azi pe mâine. Rezultat de pe azi pe mâine vine un rezultat, ca cel din Austria.

Atunci toată lumea a fost entuziasmată, am spus că îi batem pe toți. Nu am ieșit atunci. Dar ies la greu. Nouă ne e frică să spunem că suntem buni. Nu știu de ce ne este frică. Am folosit jucători foarte experimentați și nu am câștigat și am folosit sporadic, foarte rar, jucători care au confirmat la U21.

Dar noi le-am transmis că nu avem încredere în ei. I-am folosit foarte rar. România depinde de media, de suporteri, de tot ceea ce este în jur. Văd un negativism dur, la extrem, în momentul de față. Acești jucători trebuie să aibă oameni care să le dea încredere.

Altfel, nu mai avem nicio șansă. Pe noi ne-au bătut doi băieți tineri. Joacă într-o echipă bună, cu fotbaliști buni. Ei au dat randament pentru că joacă într-o echipă foarte bună, într-un colectiv. În fiecare meci iese un jucător mai mult în evidență. Dar trebuie să joci colectiv.

Gică Hagi: „Noi vorbim de azi pe mâine“

Jucătorii fac diferența din când în când. Această echipă trebuie să fie făcută în aceeași direcție. Așa a fost cu echipa noastră națională. Aveam o bucurie, o liniște, eram susținuți de toată lumea. Aveam antrenori, noi aveam plăcerea de a juca fotbal. Ei trebuie să aibă plăcere, nu teamă să joace pentru echipa națională.

Asta este adevărata problemă. Noi trebuie să apărăm jucătorii. Trebuie să fim primii conștienți de chestia asta. Succesul nu vine întâmplător. Vine în timp cu o echipă puternică, cu o selecție bună, cu o perspectivă, cu un obiectiv. Noi vorbim de azi pe mâine.

Problema mea este ce se va întâmpla mâine. Avem proiect de 5 ani, de 10 ani, cum vom arăta? Noi avem de azi pe mâine. Eu cunosc această generație și am o încredere nebună că această generație poate să producă o echipă națională.

Ca să îi faci pe acești jucători să joace fotbal bine trebuie să construiești un mediu prielnic. Certurile trebuie să le ia cei mari: conducătorii și antrenorii. Fiecare, într-un mod sau altul, suntem subiectivi. Când e vorba de echipa naţională nu trebuie să fie subiectivism. Toţi, împreună, putem să facem o echipa mare, mai mare ca a noastră.

Îi cunosc pe copii, care sunt supertalentati. Acum doi ani au bătut Anglia, Franţa, Croaţia, cum noi nu i-am batut. Aceşti copii sunt încă foarte tineri. În spatele lor, trebuie să fie un proiect puternic. Noi nu avem jucători mari, nu suntem Spania, Franţa, Germania să schimbăm jucătorii. Dar noi îi schimbăm de la o zi la alta. Luaţi formaţiile din ultimii patru ani. Nu există coerenţă în idei, în proiect“, a tunat Gică Hagi, la Digisport.