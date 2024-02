„Te vând și o să iei 3 milioane salariu”. Gigi Becali a vorbit despre noul contract al lui Charalambous. „Acum are 5.000 de euro”

Gigi Becali îi pregătește un contract bombă lui Elias Charalambous. Patronul FCSB este foarte mulțumit de tehnicianul cipriot, căruia i-a promis că îl va face mare antrenor. Anunțul a fost făcut la câteva ore distanță după ce și s-au distanțat, din nou, la 9 puncte în fruntea SuperLigii.

Elias Charalambous, pe viață la FCSB? Gigi Becali vrea să arunce cu banii în cipriot: „Îi dau 500 de mii de euro primă!”

Elias Charalambous o antrenează pe FCSB din martie 2023. Cu cipriotul la timonă, roș-albaștrii au fost la un pas să iasă campioni în sezonul trecut. Au însă șansa să se revanșeze în actuala ediție a SuperLigii, când clubul patronat de Gigi Becali domină cu autoritate.

„Charamabous dacă califică echipa (n.r. – grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, ‘Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu’. Și știi ce a zis? ‘Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg’.

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicaieri.

Dacă așa a zis. ‘De voi avea ofertă, o să te întreb pe tine dacă ești de acord. Și fac ce zici tu’. Păi vezi? El are 1 an contract, până în vară, dar gata, acum el are cât vrea el. Cât vrea el și cât vreau eu. Eu vreau pentru că e un om extraordinar.

O să văd în funcție de rezultate, că vreau să îl țin, trebuie să îi dau salariu mare. El n-are acum decât 5000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25 de mii. Îi dau primă 500 de mii. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ce a spus antrenorul cipriot după victoria cu Sepsi

Până să semneze prelungirea cu FCSB, Elias Charalambous s-a arătat îngrijorat de ceea ce se întâmplă la echipă. Un virus a lovit liderul din SuperLiga, motiv pentru care roș-albaștrii n-au fost la capacitate maximă contra lui Sepsi.

„Vreau să-mi felicit jucătorii. Cu siguranță sunt mulțumit de rezultat. E un rezultat important, mai ales când nu ești în cea mai bună formă fizică. Azi nu am fost în cea mai bună formă, mai ales atunci când am avut mingea. A fost o săptămână foarte dificilă pentru noi. Am avut virus în vestiar, mulți jucători au fost afectați.

Coman a ieșit, Olaru a cerut și el schimbare la pauză, dar i-am cerut să forțeze în partea a doua. Nu e neapărat o scuză, dar trebuie să știți că jucătorii au vrut să joace. Unii au jucat 90 de minute.

Chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă am avut ocazii de a marca. Am avut două ocazii clare și în repriza a doua. Repet, putem juca mult mai bine și sper să jucăm mai bine”, a spus Elias Charalambous, după FCSB – Sepsi 1-0.

