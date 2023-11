Îl face Alina Petre tată pe șeful Rapidului? ”Mă simt protejată și iubită”

Alina Petre este mai fericită ca niciodată. Și-a găsit liniștea în brațele lui Bogdan Vasiliu și, de atunci, își retrăiește cu intensitate tinerețea. Dar, chiar dacă se simte mai bine ca niciodată, nu ia în calcul să devină din nou mamă.

Alina Petre, fericită alături de șeful de la Rapid

și, acum, și-a găsit fericirea. Alături de ea este Bogdan Vasiliu, șeful de la CS Rapid, iar relația lor, ne dezvăluie ea, este una cât se poate de liniștită.

Mai mult decât atât, Alina Petre se bucură și de faptul că, în sfârșit, își poate dezvolta feminitatea. De asemenea, recunoaște ea zâmbind, are plăcerea de a retrăi etapele în care fiica ei era mică, doar că acum o face cu fetița soțului ei.

Alina Petre: ”Sunt aceeași persoană, poate mai feminină ca altă dată”

– De câteva luni, , cum te-a schimbat asta?

Sunt aceeași persoană, poate mai feminină ca altă dată. Mă simt protejată și iubită, ceea ce îmi dă voie să fiu mai feminină. Femeile singure nu pot fi întotdeauna feminine. Confruntându-se cu situații de viață mai dure și rezolvând multe probleme din aria bărbaților, involuntar își dezvoltă un soi de masculinitate. Este un mecanism de apărare, într-un fel.

– Ești alt om de când l-ai cunoscut pe actualul tău soț?

Cred că sunt mai liniștită și mai bună cu mine însămi, mai atentă la nevoile mele, deși mă împart între copiii noștri, munca mea și relația noastră.

– După mai multe relații, eșuate am avea tendința să spunem, pare că ți-ai găsit jumătatea. Credeai că vei mai ajunge la altar?

Nu le-aș numi relații eșuate, au fost doar experiențe de viață, chiar reușite aș zice, pentru că ele m-au ajutat să evoluez și să știu ce gen de oameni nu mi-aș mai dori alături.

Nu mi-am găsit jumătatea pentru că nu mă consider o jumătate dintr-un tot. Consider că suntem, fiecare câte un întreg și că ar trebui să găsim un alt întreg cu care să fim compatibili. Despre căsătorie, nu credeam că voi ajunge atât de repede, dar mă simt cu sufletul împăcat că am avut curajul să o fac.

– Ce are el, cu ce este el diferit de restul bărbaților?

Cred că fiecare om este diferit și unic. Nu cred în șabloane umane și cred că fiecare dintre noi vine cu ceva special în viața cuiva. Bogdan însă, vorbește același limbaj de iubire ca și mine. Este bun și empatic și ajută foarte multă lume cu probleme. Mi se par minunate aceste calități la un bărbat.

”Nu mi-aș mai dori să fiu văzută ca un colac de salvare”

– Ce greșeli nu vrei să mai repeți în mariajul actual?

Cred că mult timp am fost în postura salvatorului, în relațiile mele cu oamenii, în general. Nu mi-aș mai dori nici să fiu văzută ca un colac de salvare și nici să mai încerc eu să rezolv problemele altora. Fiecare dintre noi are responsabilitatea pentru ceea ce și-a creat în viața lui. Știu că avem destule resurse ca să ne rezolvăm problemele singuri și să nu le mai punem pe umerii celorlalți.

– Care sunt subiectele asupra cărora nu prea cădeți de acord?

Nu cred că s-a întâmplat să nu fim pe aceeași lungime de undă, în vreo privință, până acum. Suntem amândoi foarte flexibili și maturi și negociem cu calm toate situațiile din viața noastră.

– Între voi totul pare că vine de la sine, așa se întâmplă și în privința treburilor casnice sau te sacrifici și stai tu mai mult în bucătarie?



Găteam și înainte pentru fetița mea. Îmi place enorm de mult să gătesc, iar acum facem împreună cam totul, de obicei seara, până târziu.

Alina Petre: ”Sper să fiu bunică”

– Te mai vezi mamă, deși știu, o să spui că ai o vârstă și nu mai este cazul?

E puțin egoist să te mai gândești să ai un copil la această vârstă. În plus, fiecare dintre noi avem câte o fetiță și ne concentrăm împreună să le creștem cât mai bine. Pentru mine, Maria este tot ce mi-aș fi dorit vreodată de la un copil și abia aștept să-mi cresc nepoții. Iar Ingrid, fetița lui Bogdan, este o bucurie enormă pentru mine. Retrăiesc copilăria Mariei din nou și mă implic cât pot în evoluția ei, atunci când este la noi. Mi se pare că avem tot ceea ce ne dorim și îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru fetele noastre. În plus, în câțiva ani sper să fiu bunică și să-i cresc pe copiii fetei mele. Așa este firesc la această vârstă.

– Ați discutat vreodată despre acest subiect?

Da, soțul meu mi-a spus de multe ori că ar fi minunat să avem un copil al nostru. Dacă ne cunoșteam acum 15 ani, poate că ar fi fost altceva, dar acum nu e cazul.

– Oamenii nu te știu foarte bine în postura de mamă. Cum se descrie Alina în câteva cuvinte?

Exagerată, foarte implicată și atentă la toate nevoile copilului meu, iar acum și ale fetiței soțului meu.

– Ca în orice relație, există mici certuri, chiar și între mamă și fiică. Între voi, care sunt subiectele unde nu vă puteți pune de acord?

Cu fata mea nu cred că am discutat în contradictoriu mai mult de două ori până acum. Este un copil extrem de inteligent, cu preocupări foarte diferite de cele ale tinerilor din ziua de azi și cu o maturitate precoce. Suntem extrem de apropiate și vorbim despre orice.

Fiica Alinei Petre locuiește singură

– Locuieşti împreună cu fiica și actualul soț?

Maria locuiește singură de la 18 ani, aproape de locuința mea. Ne vizităm zilnic, mâncăm împreună, ne mai uităm la un film, lucruri simple, dar valoroase pentru mine. Mi-am dorit mult să-i ofer un start în viață, să aibă intimitate, dar și responsabilitatea pentru casa ei, pentru viața ei, pentru alegerile ei zilnice. Deși mi-a fost extrem de greu la început, acum mă felicit pentru această decizie.

– Care a fost cel mai greu moment al existenței tale?

Să plec din casa mea cu un copil de mână și cu un cățel în brațe și să descopăr că nu am pe nimeni lângă mine, în afară de Dumnezeu. A fost un moment de trezire, când am realizat că trebuie să mă bazez doar pe mine însămi.

– Te-a schimbat credința, ți-a arătat o altă cale?

Credința mea în Dumnezeu mi-a fost insuflată de bunica mea. Eu am crescut cu Dumnezeu în inima mea și l-am păstrat cu mine tot timpul. Nu există pentru mine ceva mai important ca și valoare. Dumnezeu este tot ce am și doar El știe calea mea.

– Ai regretat vreo secundă implanturile mamare?

Nu fac lucruri fără sens în viața mea. A fost o decizie luată după multe consultații și păreri de la foarte mulți medici. Nu regret deloc decizia luată. Am avut sânii mari din adolescență, iar după perioada lungă de alăptat cred că era necesară această intervenție.

Alina Petre: ”Nu aș spune că peste niște ani nu aș apela la intervenții estetice”

– Ți-ar plăcea să îți mai faci alte intervenții estetice sau ești mulțumită cu aspectul tău din acest moment?

Nu sunt fan chirurgie estetică, dar nici al naturaleții în extrem. Nu-mi place să fiu ipocrită, deci nu aș spune că peste niște ani nu aș apela la intervenții estetice. Acum însă, mă simt bine în pielea mea. Mai degrabă, aș spune că sportul la această vârstă este cel mai important.

– Ce nu știu oamenii despre pe tine în ceea ce privește aria profesională?

Profesional, am evoluat foarte mult în ultimii 3 ani. După ce am profesat ca și lifecoach, am început să studiez psihologia, iar anul acesta am terminat facultatea. Acum sunt în supervizare pentru aprofundarea studiilor în psihologie clinică și terapie cognitiv-comportamentală și sunt pe cale să obțin atestatul de liberă practică. Lucrez deja în domeniu și, de asemenea, sunt și mental coach pentru sportivi de performanță.

– Ce planuri ai pentru finalul anului 2023?

Să organizez împreună cu soțul meu un eveniment caritabil pentru un caz social, înainte de Crăciun.