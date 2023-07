Cum s-a măritat Alina Petre cu șeful Rapidului: ”În prima lună l-am terorizat”

Alina Petre este, de ceva timp, doamna Vasiliu, după căsătoria cu șeful CS Rapid, Bogdan Vasiliu. Cu sinceritate, frumoasa blondă mărturisește că este o femeie complicată, ne spune cum și-a cunoscut soțul și cât de greu i-a fost acestuia în prima luna de relație.

Alina Petre: “A avut răbdare, pentru că în prima lună l-am terorizat”

Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, iubește și este fericită din nou. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, frumoasa vedetă ne povestește cum și-a cunoscut actualul soț, pe Bogdan Vasiliu de la CS Rapid.

ADVERTISEMENT

Aflăm cât de mult a avut el de tras ca să convingă o femeie dificilă că merită să fie fericită. Alina Petre spune că este o mamă exagerată și obositoare și că fata ei este foarte matură și cerebrală. Își amintește de prima iubire de la 11 ani, aflăm că îi place foarte mult să gătească și își aduce aminte de cel mai cumplit moment din viața ei.

Alina Petre, cucerită de rapidist: ”Se roagă odată cu mine”

La câteva luni după ce l-a cunoscut pe Bogdan Vasiliu, șeful CS Rapid, Alina Petre a decis să se recăsătorească. Recunoaște că Bogdan a avut multă răbdare cu ea și că a cucerit-o cu credința pe care o are în Dumnezeu. La scurt timp după ce s-au cunoscut, Alina Petre a devenit doamna Vasiliu.

ADVERTISEMENT

“Sinceră să fiu cred că , de emoția pe care el mi-a oferit-o, de ce a ‘plantat’ în sufletul meu. Și de faptul că este foarte credincios, m-a influențat acest lucru. Se roagă odată cu mine, mergem la biserică, facem pomeni.

Pentru mine contează foarte mult ca omul de lângă mine să fie credincios. Până la el n-am întâlnit persoană atât de dedicată lui Dumnezeu”, declară Alina Petre, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Alina Petre, o femeie dificilă: “I-am explicat că nu are ce să caute lângă mine”

Frumoasa blondă își aduce aminte că, prima dată când l-a văzut, a fost atrasă de aspectul exterior al soțului ei. I s-a părut o persoană carismatică și inteligentă. Dar Bogdan Vasiliu a avut de parcurs un drum greu, pentru că Alina nu-și dorea pe nimeni în viața ei.

“Când l-am văzut prima dată m-am gândit că îmi place cum arată, bineînțeles. Indiferent cât de frumos ar fi interiorul tot la exterior m-am uitat prima dată. M-am gândit că este un bărbat foarte carismatic, mi-a plăcut că este inteligent. Am o problemă în a discuta cu oameni care nu vorbesc despre lucruri profunde. Apoi mi-a plăcut că a avut răbdare, pentru că în prima lună l-am terorizat.

Eu nu voiam pe nimeni în viața mea, i-am explicat că nu are ce să caute lângă mine. cu dragostea pentru copilul lui. Fetiței mele i-a lipsit această iubire a tatălui și m-a sensibilizat foarte tare acest lucru. A fost o simbioză perfectă între familiile noastre”, declară, in exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alina Petre.

ADVERTISEMENT

Alina Petre: “Sunt o mamă exagerată și obositoare”

Mama Alina Petre recunoaște că mereu a fost panicată și că nu reușește să depășească acest sentiment. Mărturisește că fata ei este matură și foarte cerebrală și că, de cele mai mult ori, încearcă să o calmeze atunci când este prea impulsivă. Alina Petre spune că a învățat niște lucruri esențiale de la fata ei, cum ar fi răbdarea și capacitatea de a ierta.

“Panicată dintotdeauna, sunt ceva rău ca mamă. Fata mea este exasperată. Când mai vine și fetița lui la noi sunt mereu agitată să nu li se întâmple ceva, sun de 1000 de ori, controlez tot. Așa o să fiu până la final, sunt o mamă exagerată și obositoare.

Am învățat înțelepciunea, maturitatea gândirii, să nu mai reacționez din impuls și să iert. Este un copil minunat. Ce calități a pus Dumnezeu în fata mea, mai rar întâlnești. Eu sunt foarte impulsivă și pasională, iar ea îmi spune mereu ‘mama, ia-o încet, nu mai reacționa așa’“, recunoaște Alina Petre.

“Nu prea îmi place sa manânc”

Frumoasa blondă arată absolut fantastic și mărturisește că totul stă în echilibru, chiar dacă are norocul de a nu-i face mare plăcere să mănânce. Nu renunță la sport și la alimentația echilibrată.

“Cred că secretul este echilibrul. Și la mâncare este la fel, nu am renunțat la nimic, dar nu prea îmi place să mănânc. Fac sport de câte ori am ocazia, de trei ori pe săptămâna încerc să merg la sală. Sportul menține în primul rând spiritul tânăr și creierul în activitate”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Alina Petre.

“Mama trăiește prin mine și prin Maria, empatizează foarte tare”

Alina Petre și-a pierdut tatăl acum trei ani și durerea nu a trecut niciodată. Chiar dacă părinții ei au fost mai severi, i-au dat toată dragostea de care avea nevoie, iar mama ei îi este cel mai important sprijin acum.

“Cea mai fericită am făcut-o pe mama atunci când am născut-o pe Maria, sunt sigură că asta ar răspunde și ea. Cred că o supăr destul de mult atunci când intervin problemele.

Mama trăiește prin mine și prin Maria, empatizează foarte tare și se supără mai mult decât ne supărăm noi. De multe ori evităm să-i spunem lucruri ca să o protejăm”, mai spune declară Alina Petre.

“M-am dus și i-am luat bunicii mele un tort”

În perioada liceului Alina Petre ar fi vrut să fie mai rebelă, dar nu a reușit. Mama ei i-a spus că poate face ce vrea dacă are 10 pe linie, așa că timpul de joacă s-a diminuat. Însă frumoasa Alina își aduce aminte când și cum a câștigat primii bani.

“Primii bani i-am câștigat la vârsta de 12 ani când am făcut meditații cu un copil din bloc. Au fost niște meditații la engleză și am luat 25 de lei. M-am dus și i-am luat bunicii mele un tort. Ea era diabetică, nu avea voie dulciuri și am zis să-i fac o surpriză”, mărturisește Alina Petre.

“Am trecut prin mai multe relații neplăcute și cred că a fost vina mea”

După 6 luni de relație, Alina Petre spune că n-a apărut, încă, nicio ceartă în cuplu și că Bogdan anticipează dacă ceva nu îi face plăcere. De asemenea, recunoaște că a trecut prin multe relații urâte și simte că a fost, de fapt, vina ei. Nu a fost atentă foarte bine la oamenii cu care a interacționat.

“Să știi că nu ne-am certat până acum, cred că este și foarte devreme, suntem de 6 luni împreună. Dacă ne certăm de la început nu e bine. Nu avem lucruri de disputat, el este foarte răbdător și înțelegător. Anticipează dacă ceva nu mi-ar plăcea, și nu face.

Am trecut prin și cred că a fost vina mea, nu m-am uitat mai bine la oamenii cu care am interacționat. Trebuia să merg și pe raționament, nu numai pe emoție. Este important să vedem clar cine sunt oamenii din față noastră, nu doar să ne proiectăm în celălalt, să credem că ne seamănă”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Alina Petre.

“Într-o zi m-am trezit că nu am cu ce bani să le iau fetelor de mâncare”

Frumoasa Alina Petre mărturisește că cea mai mare pasiune a ei este echitația, când este pe cal se simte liberă. Nu reușește să facă lucrul asta mai mult de o dată pe lună dar nu se lasă. De asemenea își amintește de cel mai cumplit moment din viața ei, ziua în care a trăit cel mai mare șoc dar a reușit să se adune și să meargă mai departe.

“Cel mai greu moment din viața mea a fost când, după 20 de ani, a trebuit s-o iau de la capăt de la minus infinit, ca să nu spun zero. A fost o perioadă scurtă, dar faptul că într-o zi m-am trezit că nu am cu ce bani să le iau fetelor de mâncare a fost un șoc foarte mare. Nu aș dori niciunei mame să treacă prin această frică, trauma că nu se poate descurca”, declară Alina Petre, în exclusivitate pentru FANATIK.

“A fost cumplit, o peripeție foarte neplăcută”

Alina Petre a reușit să călătorească aproape în toată lumea, iar acum caută un loc unde să-și petreacă luna de miere alături de soțul ei. Vorbind despre vacanțe și-a adus aminte și de cel mai neplăcut moment trăit vreodată departe de țară.

“Nu știu unde mi-aș dori să mergem. Urmează luna noastră de miere, sau cele două săptămâni, și nu am ales încă nicio destinație. Vrem să mergem undeva unde n-a mai fost niciunul dintre noi și sunt prea puține opțiunile. Sunt sigură că o să găsim o destinație specială totuși. Oricum ne simțim bine oriunde dacă suntem împreună.

O peripeție destul de periculoasă am avut-o în Australia. Am închiriat o mașină și m-am trezit în mijlocul deșertului că începe să plouă, și mașina a început să se scufunde în nisip. Intrase pe jumătate și în depărtare vedeam niște canguri morți.

Am spus o rugăciune, l-am rugat pe Dumnezeu să mă scoată de acolo, nici telefonul nu mergea. Până la urmă s-a uscat nisipul și am reușit să ies cu mașina. A fost cumplit, o peripeție foarte neplăcută și plină de adrenalină” declară Alina Petre, in exclusivitate pentru FANATIK.